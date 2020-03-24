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【美股收市】谷經濟方案受阻道指挫582點 無限QE金價飆

環球經濟金融 04:20 2020/03/24

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儘管聯儲局突然推出無限量寬（QE），但美國國會參議院再度否決華府的刺激經濟方案，加上紐約州確診再增38%，加劇疫情憂慮，美股反覆下滑 ; 道指曾一度瀉近千點，收市挫近600點。惟儲局大舉放水，刺激紐約期金升83美元，創有紀錄以來最大單日金額升幅。
道指收市瀉582點，跌幅逾3%，報18591點 ; 標指及納指分別挫67點及18點，報2237點及6860點。因應疫情惡化，紐交所周一暫關閉交易大堂，採用全電子交易模式。

飛機製造商波音宣布，因應疫情暫關閉西雅圖Puget Sound製造廠，為期兩周，部分僱員將改為留在家中辦公。波音股份一度暫停交易，停牌前股價升4.5%。

紐約州長科莫(Andrew Cuomo)周一公布，當地確診增至20875宗，有152人死亡。科莫簽署緊急令，指示醫院擴容50%，以收納更多病人。

市場觀望美國國會何時通過，規模宣稱可達2萬億以至4萬億美元的刺激經濟方案。參議院周一下午再次投票，尋求以快速程序審議救市法案，結果表決未獲通過。共和民主兩黨將就方案繼續進行磋商。

如果國會無法通過救市方案，勢必對備受疫情打擊的美國經濟雪上加霜。摩根士丹利預期，美國第二季GDP恐破紀錄勁縮30.1%，較該行不足一周前預期的4%收縮幅度嚴重得多。

亞特蘭大聯儲銀行調查顯示，商界預期，新冠肺炎大流行將對美國經濟產生巨大打擊。預期按季收入變動將轉為負值，平均預期收入跌幅為9%，第二周跌幅升至16%。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德警告，美國第二季經濟恐勁縮50%，失業率將衝上30%，呼籲以強勁的財政措施應對，並指聯儲局可能會採取更多措施確保市場維持運作。

國際貨幣基金組織(IMF)經濟師表示，疫情對全球經濟的衝擊，較金融危機更為嚴重，預期今年經濟將陷入衰退。

儲局宣布加碼量寬措施，由原本購買7,000億美元國債及按揭抵押證券（MBS），增至沒有上限，支持市場有效運作，令貨幣政策對金融狀況及經濟的傳導作用生效。無限放水刺激紐約期金單日升83美元或5.6%，單日金額升幅創有紀錄以來最勁，也是2009年3月以來最大單日百分比升幅。

美元受壓，美滙指數尾市挫0.3%，報102.47。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -582點 18591點
美國標指 -67點 2237點
美國納指 -18點 6860點
歐洲Stoxx 600指數 -4.3% 280點
     
美匯指數 -0.3% 102.47
歐元 +0.4% 1.0730美元
日圓 -0.4% 111.35兌1美元
     
美國2年債息 -10點子 0.258厘
美國10年債息 -19點子 0.742厘
     
紐約期油 +3.1% 23.34美元
倫敦布蘭特期油 +0.6% 27.14美元
現貨金 +3.6% 1553.3美元
     
＊截至本港4時10分    

責任編輯：方賢

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