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【美股早市】聯儲局無限量寬 道指跌逾900點

環球經濟金融 23:48 2020/03/23

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美國聯儲局周一開市前夕宣布，推出無限量（open-ended）的量化寬鬆和一系列放寬信貸的措施，一度刺激美股場外由大跌轉為上升。但反彈乏力，3大指數開市立即倒跌，道指挫逾900點。

重磅股波音（Boeing，美：BA）曾升逾3%，主因獲高盛調高股票評級，從中性上調為買入。高盛認為，一旦新冠肺炎疫情平息，航空旅遊將會再次彈起，波音也會受惠。但在聯合科技（United Technologies，美：UTX）帶領下，大市跌幅持續擴大，波音其後也倒跌。

串流影視平台Netflix（美：NFLX）漲5.9%。公司股價獲Baird上調評級至跑贏大市，原因有二，包括疫情令愈來愈多人留在家中，以及大量體育賽事因疫情而暫停，減少其他影視平台對Netflix的競爭。

聯儲局無限量寬，令美元受壓，美匯指數挫0.6%，報102.15；歐元升0.6%，報1.0763美元；日圓跌0.3%，報111.18兌1美元。金價亦隨美元下跌而急升，現貨金升4.1%，報1545.8美元。

美國10年債息在聯儲局出招後下跌，跌幅12點子，報0.737厘。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -945點 18259點
美國標指 -107點 2198點
美國納指 -228點 6650點
歐洲Stoxx 600指數 -4.8% 278.98點
     
美匯指數 -0.6% 102.2
歐元 +0.6% 1.0761美元
日圓 -0.4% 111.21兌1美元
     
美國2年債息 -10點子 0.258厘
美國10年債息 -19點子 0.742厘
     
紐約期油 -1.8% 22.23美元
倫敦布蘭特期油 -4.7% 25.72美元
現貨金 +4.1% 1545.6美元
     
＊截至本港晚上11時47分    

責任編輯：方賢

美股 量化寬鬆 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 波音（Boeing，美：BA） 美國聯儲局 新冠肺炎 武漢肺炎

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