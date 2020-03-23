【美股早市】聯儲局無限量寬 道指跌逾900點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月24日 時間00:00）
美國聯儲局周一開市前夕宣布，推出無限量（open-ended）的量化寬鬆和一系列放寬信貸的措施，一度刺激美股場外由大跌轉為上升。但反彈乏力，3大指數開市立即倒跌，道指挫逾900點。
重磅股波音（Boeing，美：BA）曾升逾3%，主因獲高盛調高股票評級，從中性上調為買入。高盛認為，一旦新冠肺炎疫情平息，航空旅遊將會再次彈起，波音也會受惠。但在聯合科技（United Technologies，美：UTX）帶領下，大市跌幅持續擴大，波音其後也倒跌。
串流影視平台Netflix（美：NFLX）漲5.9%。公司股價獲Baird上調評級至跑贏大市，原因有二，包括疫情令愈來愈多人留在家中，以及大量體育賽事因疫情而暫停，減少其他影視平台對Netflix的競爭。
聯儲局無限量寬，令美元受壓，美匯指數挫0.6%，報102.15；歐元升0.6%，報1.0763美元；日圓跌0.3%，報111.18兌1美元。金價亦隨美元下跌而急升，現貨金升4.1%，報1545.8美元。
美國10年債息在聯儲局出招後下跌，跌幅12點子，報0.737厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-945點
|18259點
|美國標指
|-107點
|2198點
|美國納指
|-228點
|6650點
|歐洲Stoxx 600指數
|-4.8%
|278.98點
|美匯指數
|-0.6%
|102.2
|歐元
|+0.6%
|1.0761美元
|日圓
|-0.4%
|111.21兌1美元
|美國2年債息
|-10點子
|0.258厘
|美國10年債息
|-19點子
|0.742厘
|紐約期油
|-1.8%
|22.23美元
|倫敦布蘭特期油
|-4.7%
|25.72美元
|現貨金
|+4.1%
|1545.6美元
|＊截至本港晚上11時47分
責任編輯：方賢