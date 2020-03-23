【美國放水】聯儲局放水如何救市？一文看清量化寬鬆的前世今生

▲ 量化寬鬆相當於「印銀紙」，是以增加貨幣供應來推動經濟的一種手段。

美國2008年經歷金融海嘯後，推出了量化寬鬆（Quantitative Easing, QE）政策，主要是聯儲局通過公開市場買入證券、債券等，增加貨幣流通，以刺激經濟。過去聯儲局曾推出三輪量寬，並於2014年正式退市。而在最近新冠疫情肆虐下，聯儲局亦再度推行量寬，以保障經濟。

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聯儲局曾推三輪量化寬鬆

量化寬鬆政策可增加銀行的可貸資金及貸款能力；降低民眾及企業的借貸成本；增加貨幣供給，以刺激經濟復甦；防止通縮。而第一輪量寬就是由2008年11月開始，當時聯儲局斥8000億美元救市，當中2000億美元貨款予消費者及中小企業，其餘6000億美元將購入包括按揭抵押證券（MBS）在內等資產。

第二輪量化寬鬆於2010年11月開始，規模約6000億美元，聯儲局按月購買財政部發行的長期債券，平均每個月購買金額為750億美元。當局推出第二輪的原因，很大程度是在於第一輪未能達到增加就業的目標，因此市場額外關注非農就數據、失業率等相關經濟數據。

2012年9 月14 日，美國聯儲局宣布，0%至0.25%超低利率的維持期限將延長到2015年中，自9月15日起開始推出進一步量化寬鬆政策，每月購買400億美元按揭抵押債券。其後第三輪量寬再加碼，聯儲局除了繼續推行每月400億美元買入按揭抵押證券（MBS），每月買債規模增至850億美元。

2014年1月起，聯儲局續漸縮減買債規模，同年10月正式結束第三輪量化寬鬆政策。

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