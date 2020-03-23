【N號房】鄭容和、惠利亦聯署 N號房事件為何惹公憤？

▲ 【N號房】鄭容和、惠利亦參與聯署 N號房事件為何惹公憤?

南韓「N號房」事件引起各界關注，有不法分子強迫女性拍攝不雅照片或影片，並將這些不雅影片上傳至Telegram「N號房」聊天群組，群組會員達26萬人。「N號房」事件造成至少74名女子受害，當中包括16名未成年女孩，年紀最小的僅11歲。在「N號房」事件曝光後，鄭容和、惠利、鄭麗媛等著名南韓明星都站出來，並呼籲民眾在青瓦台上聯署，公開主腦及所有「N號房」會員的身份。

南韓媒體報道指，「N號房」事件發生在2018年12月開始，當時僅為高三的「godgod」以拐騙的方法，獲取曾拍攝過裸照及性器官照片的女生的個人資料，從而威脅對方做出包括上傳不雅照片或影片、自殘等性虐待行為。

「godgod」在收集到各種不雅照片或影片後，就在編號1至8號的telegram聊天群組散播。他會在先在「1號房」放「預覽圖」，要看更多必須付錢才能到「2號房」，房間等級愈高，看到的影片則愈殘忍。

入場費由25萬韓圜（約1,500港元）至150萬元韓圜（約9,099港元）不等，為了保密身份，當中的交易都是以虛擬貨幣比特幣完成。

倘要進入由8個群組組成的「N號房」，會員要先在「高牆房」內上傳不雅的相片，並且參與性騷擾的對話，否則就會被強制退群。不少會員為此會上傳自己的家人、女友或朋友的不雅相片，意咪很多受害者根本不知情。

在第一代主腦「godgod」以及「watchman」都消失後，Telegram上出現很多類似的群組，其中以用戶名為「博士」所開設的博士房最為嚴重。

報道指，「N號房」聊天群組會員多達26萬人，估計每100個南韓男性中，就有至少1人與「N號房」有關。

鄭容和、惠利、鄭麗媛等著名南韓明星都站出來，呼籲民眾在青瓦台上聯署。目前在青瓦台聯署公開主腦及所有「N號房」會員的身份人數已超過300萬人，是首次青瓦台的聯署人數超過300萬人。

南韓總統文在寅指，對民眾的憤怒感同身受，並已指示警方徹查案件，讓所有加害者得到應有的懲罰。