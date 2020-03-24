舖價大跌 邊區有機會執平貨？

新冠肺炎衝擊消費市場，商舖租售價同步回落，亦因業主減價明顯，吸引個別投資者。舖位投資此刻是否撈底? 入市前，最關鍵還是睇營商前景，要小心計回報率。

3月上半個月商舖買賣轉活

舖位業主大幅減價，舖位投資此刻是否撈底?

疫市下租金回落，須小心計算回報。

在疫症持續下，物業投資市場難免受影響，而受波及程度計，住宅、甲廈及工業樓，也始終不及商舖市場來得最直接，畢竟零售、餐飲生意陷入困境，租金跌勢加劇，投資商舖理應不是時候吧?

不過，原來從數字反映，3月上半月舖位成交量卻有反彈。中原工商舖統計，舖位市場於3月上半個月已錄得約23宗買賣個案，突破2月份全月約18宗。成交金額約10.62億元，已較2月份整體的約3.5億元為多。

舖市略為反彈，因業主減價幅度2至3成，甚至有蝕讓放售。投資物業最重要睇價錢，如果降至低於市價，縱使目前條件欠理想，仍足以吸引投資者入場，那現撈底是否時機?

買舖最基本條件，是睇整體營商環境，以及地段是否會有變化。前景上，相信疫市下各行各業也面對困難，租金向下壓力大，如果目前放售的商舖，回報率3至4厘，看似相當吸引，但要留意租約，若租金在兩年前簽下而今年約滿，要盤算月租會否由5萬跌至3萬元，而回報率跌至3厘以下。另外要考慮地段前景，零客數字目前跌至極少，短時間內也難重返，核心區舖如尖沙咀、銅鑼灣難尋租客，投資風險增加。

疫市下，並非所有生意都大幅轉差，民生區一些商戶如洗衣店、個人護理店，生意未必大受影響，甚至逆市上升，當然，這些商戶以地區客日常消費為主，日後加租幅度不高，回報率勝在穩陣但價格未必大升。故此，投資前必須落區做功課，作市況評估。

記者：梁建國

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