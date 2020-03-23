【美國放水】聯儲局無限量寬 道指期貨倒升逾400點

美國聯儲局突然推出無限量寬措施。聯儲局周一宣布，將新一輪量化寬鬆（QE）措施加碼，由原本購買7,000億美元國債及按揭抵押證券（MBS），增至沒有上限。美股場外由跌轉升，道指期貨由原本跌逾600點，轉為升逾400點。

聯儲局同時公布，為保持企業、僱主及消費者的信貸狀況，將設立新貸款機制，可提供最多3,000億美元貸款。財政部將透過交換穩定基金（Exchange Stabilization Fund，ESF），為新機制提供300億美元資金。

聯儲局表示，

新措施是為了支持市場有效運作，令貨幣政策對金融狀況及經濟的傳導作用生效。 （amounts needed to support smooth market functioning and effective transmission of monetary policy to broader financial conditions and the economy.）

Bespoke Investment Group分析師Paul Hickey表示，聯儲局推出無限量寬，將對市場帶來極大幫助，但要令市場穩步上揚，還是等待經濟重回正軌，或大家至少可看到經濟有望復甦的曙光。

此外，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）周一接受CNBC著名評論員Jim Cramer訪問時表示，美國國會就刺激經濟政策，已經非常接近（very close）達成協議，料今日可有定案。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周末表示，有關刺激經濟方案規模可達2萬億美元，等同美國國內生產總值（GDP）約10%。

惟姆欽周日又稱，若聯儲局能夠加入，為企業提供貸款或流動資金擔保，上述刺激經濟方案規模最終或高達4萬億美元。