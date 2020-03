【美國放水】聯儲局無限量寬 道指期貨倒升逾400點

美國聯儲局突然推出無限量寬措施。聯儲局周一宣布,將新一輪量化寬鬆(QE)措施加碼,由原本購買7,000億美元國債及按揭抵押證券(MBS),增至沒有上限。美股場外由跌轉升,道指期貨由原本跌逾600點,轉為升逾400點。

聯儲局同時公布,為保持企業、僱主及消費者的信貸狀況,將設立新貸款機制,可提供最多3,000億美元貸款。財政部將透過交換穩定基金(Exchange Stabilization Fund,ESF),為新機制提供300億美元資金。

聯儲局表示,

新措施是為了支持市場有效運作,令貨幣政策對金融狀況及經濟的傳導作用生效。

(amounts needed to support smooth market functioning and effective transmission of monetary policy to broader financial conditions and the economy.)