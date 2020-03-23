【搵工】失業率飆升找工作不易 想做外賣App送餐員有咩要求？

▲ 外賣平在疫情下訂單反而有所增長。

新冠肺炎疫情下，香港多個界別生意大受影響，失業率不可避免會飆升。萬幸的是，科技進步及互聯網的興起，今時今日要找一份臨時工，遠比過去容易。比如手機外賣程式Deliveroo、Foodpanda、UberEats等亦有持續招聘外賣員，工作時間相對自由，且在疫情下也不用擔心被裁員。

Deliveroo（戶戶送）

據Deliveroo網頁顯示，成為該平台外員須要一部電單車或單車及安全裝備 （只適用於車手）；一部iPhone iOS 11 / Android 6.0 或更新型號的電話；１8歲以上及在有權在香港工作。Deliveroo稱，其外賣員薪金每小時可高達120元，且能夠收取小費。

Foodpanda

Foodpanda網站指，成為外賣員，要遞交有效香港永久居民身份證及銀行卡資料以作轉帳用途。如申請成為電單車送遞員，需要遞交車輛登記文件(牌簿)及駕駛執照。電單車送遞員每單可賺取高達105元；步行或單車送遞員每單可賺取高達75元。

UberEats

UberEats網站顥示，成為電單車外賣員須持有香港身份證、香港駕駛執照（3號牌），電單車持有有效牌簿、燕梳；單車或步行外賣員只需持有香港身份證。

在Deliveroo及Foodpanda均採取報更制，而UberEats相對自由，可以隨時選擇是否接單。

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