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【新冠肺炎】香港國際旅遊展延至8月舉行　參展商可獲額外優惠

商業 19:21 2020/03/23

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ITE 2020 香港國際旅遊展宣布延期至8月舉行。（大會網站圖片）

本港新冠肺炎疫情仍在大規模爆發，香港政府已刊憲，要求所有抵港人士強制檢疫，為期三個月至6月18日。 ITE 2020 香港國際旅遊展因而宣布延期至8月舉行。

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ITE 2020 香港國際旅遊展原定於 6 月 11 日至 14 日在會展舉行。因應本港的防疫措施，主辦機構匯眾展覽服務宣布展覽將延至8月6日至9日舉行。據大會透露，首兩天專業日將按原定計劃般，設有企業對企業 （B2B）和企業對會議獎勵旅遊（B2MICE） 方案。而後兩天則為公眾日，對外開放。

大會又指出，為保障展商及大眾的安全，屆時展會通道將會擴闊至4米，並安排職員在入口為訪客量度體溫。同時，展期內的商業配對、研討會將設置更寬闊的座位編排。

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由於旅遊展延期至8月，大會將會申請政府早前推出的展覽資助。因此，主辦機構計劃加大早鳥優惠至10%。早前獲得5%優惠的展商，現可獲得額外最多5%的優惠，視乎其何時繳交參展費用。

由於是次改期會打亂不少參展商的計劃，大會今次報名不設期限，以容納最多的參展申請。同時，部分參展商或因出入境限制等問題，決定改為網上推廣，大會亦容許保留其參展費用作下年的旅遊展。

責任編輯：葉泳珊

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