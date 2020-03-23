恒地打破多年傳統　取消「10送1」紅股政策

恒基地產（00012）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔基礎盈利為146億元，按年減少26%。期內營業額為241.84億元，按年升10%。盈利減少主要由於去年出讓北角京華道商廈之權益，錄得約56億元之基礎盈利貢獻，而本年度出讓尖沙咀天文臺道8號商廈之控股公司一半權益，僅獲應佔基礎盈利約13億元，若計及投資物業及發展中投資物業之公允價值變動，集團股東應佔公佈盈利為169.94億元，按年減少45%。集團去年物業銷售收入150.8億元，按年升13%，來自香港物業銷售收入137.9億元，按年上升41%。內地物業銷售收入12.9億元，下跌13%。集團表示，今年1月推出西半山項目在疫情影響下銷情仍非常理想，已推售單位在短期內售出近80%，並計劃在今年內再推售8個發展項目。

期內每股盈利為港幣 3.51元，集團宣布派發末期息每股1.3元，但就取消過去多年的「10送1」紅股，是自2012年以來首次。事實上，恒地自2013年開始，每年也會派發「10送1」的紅股，同系煤氣也在2006年起有派紅股的傳統（2008年除外）。人稱「四叔」的恒地前主席李兆基在去年的集團股東大會內退任主席兼總經理職務，並由兩子李家傑和李家誠「接捧」，兩人獲委任為公司聯席主席兼總經理。大會內也有小股東詢問恒基管理層以後會否年年都有「十送一」紅股，當時李家誠曾表示如果集團業務每年繼續健康發展，這個派息及紅股政策將繼續不變。不過，剛於上周公布全年業績的煤氣（00003）宣布將派發紅股股比例由「10送1」降至「20送1」，是次恒地再令小股東失望，取消過去10年的「10送1」紅股。

值得留意的是，恒地兩位主席李家傑和李家誠在業績主席報告中，也表露出對未來前景的憂慮，他們指，自去年底新型冠狀病毒疫情在過去數月於全球蔓延，世衛組織於本月定性為「全球大流行」疫情，世界各國實施入境限制，工商業深受影響，供應鏈斷裂，旅遊、酒店及航空業幾乎停頓。全球出現經濟衰退的憂慮，令各國股市出現以美國為首的股災，本港經濟亦蒙受鉅大沖擊。集團主席指，香港經濟前景面對多項不利因素，當中包括本地社會運動尚未完全平息、新型冠狀病毒疫情持續，各行各業備受打擊，集團在本港物業之租金及價值受壓，預期今年集團內各項業務之經營環境極具挑戰。不過他們相信憑藉集團雄厚之財政實力，經驗豐富之專業團隊，定能應對未來的挑戰。

由以上可見，集團認為未來經濟前景及集團的業務也「極具挑戰」，不排除是集團未有派發紅股的原因。上周煤氣紅股由10送1變為20送1，即被券商唱淡，觸發股價大挫；恒地會否步煤氣後塵，成下一隻被券商「看淡」的股份﹖小股東或要有心理準備。

恒地周一（23日）收市報28.35元，跌5.5%。

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