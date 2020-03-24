【新冠肺炎】疫情改變物流運作　無人駕駛應用迎機遇

▲ 業界人士認為，肺炎疫情勢會加快一眾物流大企，研發無人駕駛技術與應用。

新冠肺炎疫情下，貨運物流需求絕對有增無減，仍運作仍很受停工、封城措施等影響。無人駕駛技術能否乘機加速擴展版圖？研發用於無人駕駛的關鍵技術光達（LiDAR）的以色列初創Innoviz Technologies表示，肺炎疫情勢會加快一眾物流大企，研發無人駕駛技術與應用，特別是在食物運送方面。

Innoviz亞洲副總裁David Oberman受訪時剖析目前無人駕駛技術的進展。他表示，業界過去幾年在雷達、光達與鏡頭，以何者為主發展無人駕駛的討論，已達到共識，「98、99%的業界人士都認同，我們需要同時有鏡頭與各種感應器，才可達致更安全的駕駛系統。」他強調，必需做到100%安全，業界仍在努力，以說服各地監管認同。此外，由發生意外時由誰負責及為保險付帳，以至路面交通控制措施的改動，仍有很多複雜問題要逐一解決。

▲ Innoviz Technologies亞洲副總裁David Oberman表示，中國對無人駕駛技術的接受程度較高，可成為先驅者。（周俊霖攝）

貨運食物外送做起 增公眾信心

其中，當務之急是加強公眾對無人駕駛技術的信心，David亦強調，由商用例子開始，讓一般人感受到技術的好處，業界以這方針前進最為可行，舉例自動駕駛貨車、食物運送機械人、自動洗街車等等，在指定範圍內行駛、車速較慢、路線較固定，這類用途較為適合拓展無人駕駛。

Innoviz上月公布，與內地陝西汽車控股集團合作，在內地多個港口部署無人駕駛卡車，預計首階段會在600輛卡車中使用Innoviz的光學雷達技術，實現貨櫃自動吊卸。該款光達會用於在時速30公里的港口卡車，提供遙感定位與製作地圖，並可與預載的地圖資訊比較，以即時辨認出閒置與使用中的泊位，從而完成吊卸作業。談到有關合作，David指出中國在有關領域上，特別是公眾民意，已接近準備就緒，堪稱「開拓者（trailblazer）」，美團、京東等物流相關大企勢會加速推進，實現無人駕駛速遞。

▲ Innoviz早前在OurCrowd全球投資者峰會上分享其汽車光達技術。（周俊霖攝）

疫情刺激各種物流需求，David Oberman認為，這預料會推動Amazon等多間物流大企加快無人駕駛技術的研究，以支援送遞業務，以外賣餐飲的情況最為顯著。惟他提醒，全球整體經濟難免受重擊，勢會波及初創科技投資的資金流，因無人駕駛亦不易獨善其身，影響仍有待觀察。

記者：周俊霖