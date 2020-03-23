中興通訊發表Axon 11　稱全球最輕薄5G手機

▲ 近日，中國科技公司中興通訊舉行綫上AR發佈會，正式宣佈推出旗下首款5G手機視頻Axon 11，手機主打輕薄設計及配備影片拍攝編輯功能。

隨著5G網絡服務推出，不少手機廠商都急於推出5G手機。近日，中國科技公司中興通訊舉行綫上AR發佈會，正式宣佈推出旗下首款5G手機視頻Axon 11，手機主打輕薄設計及配備影片拍攝編輯功能。

Axon 11搭載 Snapdragon 765G處理器，採用6.47吋柔性曲面屏幕，3D曲面玻璃，配合超窄邊框設計，屏幕比例更佔92%。機身側面擦採用滑板形設計，頂部及底部運用曲綫設計。手機的厚度僅7.9毫米，官方更聲稱為目前市場上最輕的5G手機，機身重量僅有168克。

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後置鏡頭方面，新機設有四個鏡頭，分別採用64MP主鏡頭、8MP超廣角鏡頭以及2MP 景深和 2MP 微距鏡頭，可以拍攝 4K影片。官方亦表示，Axon 11手機提供10多種的影片轉場特效，多影片拼接及濾鏡，方便用戶製作專業級影片。同時電池容量達到 4,000mAh，支援 QC 4+ 充電。

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此外，Axon 11設有三個版本，分別是6GB+128GB版本售價2,698人民幣（約2,991港元）、8GB+128GB售2,998人民幣（約3,324港元）， 8GB+256GB版本售 3,398 元人民幣（約3,768港元），目前已在中國開放預購。

責任編輯：李寶如