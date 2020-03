【新冠肺炎】蘋果書藉App供免費小說及有聲書

▲ 據科技網站AppleInsider報道,蘋果公司(Apple)日前為方便用戶疫情期間娛樂,在Apple書藉(Books)應用程式中發出通知,提醒用戶Books上提供的免費書籍及有聲書(Audiobook)的集合。

近月不少地區因應新冠肺炎COVID-19疫情實施在家工作、遙距上課等,據科技網站AppleInsider報道,蘋果公司(Apple)日前為方便用戶疫情期間娛樂,在Apple書藉(Books)應用程式中發出通知,提醒用戶Books上提供的免費書籍及有聲書(Audiobook)的集合。

報道指,Apple書藉(Books)應用程式上,會設有專區提供限時優惠及免費書籍,包括給熱門免費排行榜的的書籍。另會根據市場的不同,提供一些經典作品,包括英國作家莎士比亞、Lewis Carroll、Jane Austen等作品。

>>>【Home Office】三大在家工作貼士 時刻保持公司運作順暢

>>>【附連結】Photoshop+InDesign免費開放 學校IT管理員可申請使用

>>>【附教學】Facebook網頁版更新 簡化用戶介面+「Dark Mode」登場!

免費內容也適用於有聲書,如在美國地區的免費有聲書包括《小熊維尼》(Winnie the Pooh)、《芝麻街》The ABC’s of Cookies (Sesame Street)、《鎖與鑰匙》(Lock and Key)、《龍的崛起》(Rise of the Dragons)等。香港地區目前則未見有更新。

>>>【Home Office】視像會議好幫手!ZOOM速成教學

責任編輯:張寶燕