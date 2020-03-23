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【新冠肺炎】蘋果書藉App供免費小說及有聲書

科技 18:50 2020/03/23

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據科技網站AppleInsider報道，蘋果公司（Apple）日前為方便用戶疫情期間娛樂，在Apple書藉（Books）應用程式中發出通知，提醒用戶Books上提供的免費書籍及有聲書（Audiobook）的集合。

近月不少地區因應新冠肺炎COVID-19疫情實施在家工作、遙距上課等，據科技網站AppleInsider報道，蘋果公司（Apple）日前為方便用戶疫情期間娛樂，在Apple書藉（Books）應用程式中發出通知，提醒用戶Books上提供的免費書籍及有聲書（Audiobook）的集合。

報道指，Apple書藉（Books）應用程式上，會設有專區提供限時優惠及免費書籍，包括給熱門免費排行榜的的書籍。另會根據市場的不同，提供一些經典作品，包括英國作家莎士比亞、Lewis Carroll、Jane Austen等作品。

>>>【Home Office】三大在家工作貼士　時刻保持公司運作順暢

>>>【附連結】Photoshop＋InDesign免費開放　學校IT管理員可申請使用

>>>【附教學】Facebook網頁版更新　簡化用戶介面+「Dark Mode」登場！

免費內容也適用於有聲書，如在美國地區的免費有聲書包括《小熊維尼》（Winnie the Pooh）、《芝麻街》The ABC’s of Cookies (Sesame Street)、《鎖與鑰匙》（Lock and Key）、《龍的崛起》（Rise of the Dragons）等。香港地區目前則未見有更新。

>>>【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學

責任編輯：張寶燕

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