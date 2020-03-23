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【禁酒令】搶完廁紙搶啤酒？超市貨架開始被掃空

金融經濟 18:50 2020/03/23

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政府要求酒吧餐廳停售酒精飲品， 市民到超市掃貨。

政府要求全港約8600家領有酒牌的食肆、酒吧等，停止售賣酒精類飲品。對於不少人而言，雖然酒類飲品未必算得上是「必需品」，但在全面禁酒令下，市民或會到超市、便利店等掃貨，以備不時之需。在「局部禁酒令」宣布後，部分超市的啤酒貨架明顯較平時更受歡迎。

政府表示，現時本港約有25%確診個案與酒吧、食肆及婚宴活動有關，多名確診者曾赴蘭桂坊。因此要求約8600家領有酒牌的食肆、酒吧及會社禁止售賣酒精飲品，同時要求餐飲業自發減少婚宴等聚會，若自發無效將立法規管。

相關文章：周三凌晨起非香港居民不准入境　曾訪海外的中澳台人士要隔離14天

相關文章：【禁止賣酒】25%確診個案與餐飲有關　政府禁酒後啤酒股跌5%生力啤反而突圍？

啤酒股普遍下跌

與先前「搶廁紙潮」中受惠的維達國際 （03331） 不一樣，啤酒股表現明顯受壓。華潤啤酒 （00291）  收市跌5.2%、青島啤酒 （00168）  跌4.5%、百威亞太 （01876）  亦挫6.1%，至於香港啤酒廠生力啤 （00236）  更加是無成交。

相關文章︰【百威業績】CEO楊克：逾半生產線已重開 料疫情結束後需求急增

【新冠肺炎】《南華早報》有員工確診 曾到時代廣場及使用公司酒吧

香港股票 百威亞太（01876） 華潤啤酒（00291） 啤酒 餐飲 維達國際（03331）
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