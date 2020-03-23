【禁酒令】搶完廁紙搶啤酒？超市貨架開始被掃空

▲ 政府要求酒吧餐廳停售酒精飲品， 市民到超市掃貨。

政府要求全港約8600家領有酒牌的食肆、酒吧等，停止售賣酒精類飲品。對於不少人而言，雖然酒類飲品未必算得上是「必需品」，但在全面禁酒令下，市民或會到超市、便利店等掃貨，以備不時之需。在「局部禁酒令」宣布後，部分超市的啤酒貨架明顯較平時更受歡迎。

政府表示，現時本港約有25%確診個案與酒吧、食肆及婚宴活動有關，多名確診者曾赴蘭桂坊。因此要求約8600家領有酒牌的食肆、酒吧及會社禁止售賣酒精飲品，同時要求餐飲業自發減少婚宴等聚會，若自發無效將立法規管。

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啤酒股普遍下跌

與先前「搶廁紙潮」中受惠的維達國際 （03331） 不一樣，啤酒股表現明顯受壓。華潤啤酒 （00291） 收市跌5.2%、青島啤酒 （00168） 跌4.5%、百威亞太 （01876） 亦挫6.1%，至於香港啤酒廠生力啤 （00236） 更加是無成交。

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