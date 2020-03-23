【美國疫情】佛羅里達州大學生集體確診 假期曾旅行

▲ 美國佛羅里達州一間大學有學生集體感染，學校有6人確診新冠肺炎，全部於假期時曾去旅行，包括1名曾到海外旅遊的學生。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，累計已增至逾3.5萬人確診。美國佛羅里達州一間大學有學生集體感染，學校有6人確診新冠肺炎。該大學指6名確診學生全部於假期時曾去旅行，包括1名曾到海外旅遊的學生。

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佛羅里達州的坦帕大學（University of Tampa）於3月8日至15日放大學春假（Spring Break）。該校發聲明指，有6名學生於春假旅遊後確診新冠肺炎。其中1人曾到海外旅遊，上周一（16日）於校内的醫療中心接受新冠肺炎病毒檢測並確診，目前正於校外接受隔離。

至於另外5名確診的學生，於春假期間曾與校内其他同學一同旅行。校方指其中4人返回校園後已自我隔離，另1名學生則並無隔離。

校方並無透露校内仍有多少學生曾與上述5名學生一同旅行，亦未確認上述學生是於佛羅里達州抑或外地旅遊時感染。但校方指，全部6名確診學生均無住院。

坦帕大學因應疫情，早於3月16日宣布今個學期的餘下日子，都改以網上授課，並要求全部學生離開校園。

另外，佛羅里達州多個城市都相繼決定關閉海灘，但該州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）仍堅拒呼籲全州關閉海灘。適逢美國大學春假，不少大學生懶理新冠肺炎疫情，趁假期湧至海灘玩樂，遭批評會加速疫情傳播。

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