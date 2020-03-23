【空軍戰報】阿里重挫7% 淡友鬥散戶續上演

港股反覆大波動，連日千點上落，今日大市隨外圍挫逾1,000點。大市續挫，今日港股沽空額續減。

港股沽空額續減 沽空率稍回升

港股今日再失守22000大關，全日成交成達1,375億元，今日港股沽空額為197億元，金額較上周五的211億元縮減。不過計沽空比率，今日14.32%，較上周五的12.3%有所回升，但相對於近期15%至18%的高水平，今日沽空率尚算偏低。

股份方面，阿里巴巴 （09988） 今日重挫7%，U盤（即收市競價）時段以全日低170元收市，再創來港上市以來新低。據數反映淡友仍未收手，阿里巴巴今全日沽空額17億元，為港股最勁，沽空比率26.5%。

惟另邊廂，阿里續為萬千散戶撈底至愛，盡管U盤已錄130萬股成交，涉資約2.2億元。但在170元買入價，仍有約2,000個買盤掛出，輪候買入逾95萬股，涉資約1.6億元。

騰訊 （00700） 及建行 （00939） 沽空額亦分別達14.8及12.3億元，沽空比率10.9%及27.6%。匯豐 （00005） 亦有逾7億沽空，沽空額達26.6%。

責任編輯：錢家鋒