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【資金流向】21億北水撈騰訊 內銀滙豐續吸金

金融經濟 18:38 2020/03/23

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港股再瀉1,100點，上周五強反彈升勢全蒸發。惟內地北水不理市況好壞繼續大舉流入，今日再有95億元北水經滬深兩市港股通流入，當中21億元低吸騰訊 （00700）

北水淨買盤 獨佔騰訊七分一成交

以騰訊今日成交約135億元計，單計北水淨買盤已佔逾七分一。騰訊近日一直北為水力吸對象，過去10個交易日，騰訊有4日錄逾20億元北水淨吸納。騰訊今日跌3.2%，收報348元，惟已較早段低位340.2元反彈逾2%。

是否獲北水吸納，更可能是騰訊表現相對「硬淨」的關鍵。相對因為首隻第二上市的同股不同權股份，未獲納入港股通的阿里巴巴 （09988） ，今日大跌逾7%，以全日低位170元收市，騰訊大幅跑贏近4個百分點。

內銀滙豐續吸資 不再垂青科技股

高息內銀股及滙豐 （00005） 同為北水撈底至愛，建行 （00939） 再錄17億元淨買盤，工行 （01398） 見5.7億元淨流入；匯豐 （00005） 亦獲約5.7億元北水吸納；另國壽 （02628） 亦有逾3億元淨買盤。

至於早前吸資力強的中資科技股，則未再獲北水垂青。中芯 （00981） 及小米 （01810） 同錄逾2,000萬淨沽盤。

 

撰文：劉德斌

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