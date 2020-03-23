【新冠肺炎】港府禁食肆賣酒　餐廳有多大影響？

▲ 港府禁酒令一出，酒吧業界對經營感憂慮。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情肆虐全球，本港近日確診數字不斷上升，當中更有患者或需要隔離人士到蘭桂坊一帶飲酒作樂，令人擔心酒吧成為病毒迅速擴散的源頭。港府今日宣布禁止約8,600間有酒牌的餐廳食肆賣酒，不過引來業界對經營感憂慮，更直斥港府一早不封關，現時只令到做生意的人無生意，員工失業。

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Spark Bar & Restaurant副經理關小姐無奈表示，餐廳業主不願減租，只營運到今個星期五（27日）便要結業。她坦言餐廳位於蘭桂坊，明顯可見有不少外國回流返港的人並無做防疫措施，而星期五、六本應是最多人，但上星期五開始已經無人。她續指，雖然社運期間生意淡靜，但疫情影響更大。最近不止晚上，中午都無人食飯，鄰近不少酒吧更早已結業。

Little Fresh Cafe & Bar負責人Kay Tse表示，本港剛爆發疫情時，生意急跌，港府今次禁止餐廳食肆賣酒為「第二個（剛爆發）疫情」。他解釋，餐廳現時的收益分別為7成食物和3成酒。而客人光顧品嘗菜式亦需要配酒，若果餐廳不能賣酒，對於整體收益有很大影響。他透露，疫情爆發至今，餐廳生意已減少一大半，預計今次管制實行，將令營業額大跌8成。只能期望設有寬限期，令他盡早出清貨品。

記者：馬意文