意大利疫情早於中國？ 專家言論實被扭曲

▲ 意大利專家雷穆齊的言論被扭曲為疫情非源於中國。

互聯網上關於新型冠狀病毒肺炎起源的不實資訊滿天飛,繼有意見指病毒來自美國軍方,近期再瘋傳消息意大利去年已有疫情,引起關注。本報翻查消息來源,發現有關講法,是片面解讀一名意大利專家言論,穿鑿附會得出。

意大利醫藥專家雷穆齊(Giuseppe Remuzzi)接受美國全國公共廣播電台(NPR)訪問,解釋意大利為何對新冠病毒鬆懈時稱,當地醫生早於去年便發現不尋常的肺炎。

他稱:「他們記得見過十分奇怪的肺炎,十分嚴重,主要在老人身上,在12月以至11月(They remember having seen very strange pneumonia, very severe, particularly in old people in December and even November)。」

他續指:「這意味病毒當時已在傳播,起碼在倫巴底區,在我們發現中國的疫情已爆發前(This means that the virus was circulating, at least in Lombardy and before we were aware of this outbreak occurring in China)。」

綜觀前文後理,雷穆齊是指,意大利雖很早便出現疫情,但當時內地的疫情亦無人知道,故意大利沒有為意,暗示內地當局未有及時公布,令國際社會未能提早防範。雷穆齊並稱若你不知對疫情的存在,便無法打擊疫症。

雷穆齊的言論,卻片面地被解讀為意大利疫情先於中國出現,變成為疫情並非源於中國的證據,甚至令不知就裡的普羅大眾,誤以為有專家指,病毒源於意大利,與雷穆齊原意不相符。

事實上,趙立堅早前指控美軍製造新冠病毒的言論,引起美國強烈反彈後,中方態度有變,變得收歛。中國駐美大使崔天凱曾稱這樣的「瘋狂謠言」十分危險,近日再重申這是他的一貫立場,又稱其言論代表中國。

