意大利疫情早於中國？ 專家言論實被扭曲

▲ 意大利專家雷穆齊的言論被扭曲為疫情非源於中國。

互聯網上關於新型冠狀病毒肺炎起源的不實資訊滿天飛，繼有意見指病毒來自美國軍方，近期再瘋傳消息意大利去年已有疫情，引起關注。本報翻查消息來源，發現有關講法，是片面解讀一名意大利專家言論，穿鑿附會得出。

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意大利醫藥專家雷穆齊（Giuseppe Remuzzi）接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問，解釋意大利為何對新冠病毒鬆懈時稱，當地醫生早於去年便發現不尋常的肺炎。

他稱：「他們記得見過十分奇怪的肺炎，十分嚴重，主要在老人身上，在12月以至11月（They remember having seen very strange pneumonia， very severe， particularly in old people in December and even November）。」

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他續指：「這意味病毒當時已在傳播，起碼在倫巴底區，在我們發現中國的疫情已爆發前（This means that the virus was circulating， at least in Lombardy and before we were aware of this outbreak occurring in China）。」

綜觀前文後理，雷穆齊是指，意大利雖很早便出現疫情，但當時內地的疫情亦無人知道，故意大利沒有為意，暗示內地當局未有及時公布，令國際社會未能提早防範。雷穆齊並稱若你不知對疫情的存在，便無法打擊疫症。

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雷穆齊的言論，卻片面地被解讀為意大利疫情先於中國出現，變成為疫情並非源於中國的證據，甚至令不知就裡的普羅大眾，誤以為有專家指，病毒源於意大利，與雷穆齊原意不相符。

事實上，趙立堅早前指控美軍製造新冠病毒的言論，引起美國強烈反彈後，中方態度有變，變得收歛。中國駐美大使崔天凱曾稱這樣的「瘋狂謠言」十分危險，近日再重申這是他的一貫立場，又稱其言論代表中國。

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