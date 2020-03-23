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招行：「和諧健康保險」與「大家人壽保險」不再構成一致行動關係

金融經濟 18:11 2020/03/23

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涉及招商銀行 （03968） 總股本約10%的大型股東股權問題落幕，招行通告指，中國銀保監會批復同意關於「和諧健康保險」股東的變更。本次轉讓完成後，「安邦保險集團」不再是「和諧健康保險」的控股股東，「和諧健康保險」與「大家人壽保險」不再構成一致行動關係。不過，投資界關注大型股東下一步怎樣處理招行股份，招行H股收報31.7元，跌6.8%，成交額達13.8億元。招行A股跌2.8%，收報30.16元人民幣，成交28億元人民幣。

據招行2019年年報，「和諧健康保險」持股4.99%，「大家人壽保險」持股4.99%，合計為9.98%。

「和諧健康保險」的控股股東原為「安邦保險集團」。「安邦保險集團」的控股股東為「中國保險保障基金」，「中國保險保障基金」的實際控制人為財政部

「大家人壽保險」由「安邦保險集團」更名而來，其控股股東為「大家保險集團」。 2019年8月23日，經中銀保監批復同意，「安邦人壽保險」更名為「大家人壽保險」，控股股東由「安邦保險集團」變更為「大家保險集團」。「大家保險集團」的控股股東為「中國保險保障基金」，「中國保險保障基金」的實際控制人為財政部

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