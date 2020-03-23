【新冠肺炎】港鐵2月本地客量按月減38%　回到兩鐵合併前

新冠肺炎疫情1月中先在內地大爆發，香港逐步提高防疫力度，港鐵 （00066） 公布，2月本地服務客量按月跌38%至7,140萬人次，日均僅264萬人次使用，是2007年4月以來最低，意味港鐵客量回到與九鐵合併前。

因應社會事件，港鐵近月客量已明顯下滑，新冠肺炎爆發以來，香港企業以在家工作減少員工流動，連同學校停課、自由行冰封，港鐵2月本地服務客量再度急跌，較10月曾全綫封站低位相比，2月客量再少34%。

港鐵本報服務客量跌至逾13年低位，而港鐵（前身為地鐵公司）和九廣鐵路於2007年12月合併，意味港鐵本地客量更不如合併前，即東鐵綫、西鐵綫和馬鞍山綫（現改為屯門綫一期）尚未計入，遑論近年多條其他新綫、延綫投入服務。

過境客新低 高鐵客量歸零

過境服務方面，受累內地1月底暫停個人遊簽注，港鐵過境綫全月僅有18.9萬人次，即每日僅7000人次，為合併以來低；高鐵暫停服務，月用量歸零。機場快綫月用量員有37.4萬人次，較1月再跌61%。

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