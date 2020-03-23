【逆市營商】中藥師製草藥防疫香包　助紓緩情緒增免疫力

▲ 香港中醫藥服務中心總經理朱立城看準商機，泡製草藥防疫香包，讓大家可以隨時拿出來聞一聞，有效增強免疫力及舒緩情緒。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎肆虐全球，人人自危，市民的個人衞生及防疫意識亦隨之提高。除了洗手戴口罩、減少社交聚會外，最重要就是增強自身免疫力。有創辦中藥代煎服務中心的中藥師看準商機，炮製「草藥防疫香包」，短短1個月內售出逾15,000個，部分更以成本價出售予非牟利機構，協助低下階層抗疫。

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香港中醫藥服務中心成立自2011年，主要為中醫診所提供中藥代煎及速遞上門服務。本港近期受疫情影響，特意整合多個防疫配方，研製草藥防疫香包，希望在刺激和增強免疫系統的同時，又能紓緩情緒及改善睡眠質素，達致「防病、抗病」的功效。

中藥＋薰衣草 香氣維持兩周

該中心總經理朱立城（Eugene）坦言，為了迎合一般市民的喜好，香包設計的配方較淡，氣味較易被人接受。香包內的材料包括：蒼朮、白芷、檀香、甘松、艾葉、冰片等中藥，並加入具鎮定和放鬆神經功效的薰衣草，有助紓緩防疫期間的生活壓力。「將藥材打碎後放進紗袋，香氣可持續兩星期；也可選擇放進質地厚實的布袋，使用時才打開來聞一聞，可令藥材的氣味保存得更長。」外出時可隨身攜帶，特別適用於人多密集、空氣混濁、胸口鬱悶的時候。

▲ 近期本港受新型冠狀病毒疫情影響，服務中心推出草藥防疫香包，內有蒼術、白芷、檀香、甘松、艾葉等中藥，並加入具鎮定和放鬆神經功效的薰衣草。（受訪者提供圖片）

Eugene從小就對中醫藥配劑感興趣，中學畢業後，報讀香港專業教育學院（IVE）藥劑科學高級文憑課程。2006年IVE畢業後，他在本地教育機構旗下的中醫臨床中心及中藥房工作，擔任助理配藥員，負責中藥配藥及中藥產品銷售等工作；後獲晉升為診所主管，負責監督診所的日常營運。在公餘時，他又積極進修，除考獲中國國家執業中藥師資格，更順利完成本地大學的中醫學相關碩士學位課程。

眼見中醫治療在本港日漸普及，中醫診所成行成市。為方便生活繁忙的都市人，不少中醫都會處方中藥粉沖劑，在傳統煲藥或煎藥以外，為客戶提供多一個服藥選擇。但Eugene卻堅持繁複的煲藥過程，認為煎煮中藥材萃取的有效成分較高，在市場上仍有一定需求。然而，自行煲藥或中醫診所代煲藥，均受時間和環境限制。

解決痛點 代客煎藥直送速遞

Eugene針對行業及病人痛點，創立的服務中心，透過中央藥房概念，為香港中醫及診所提供配藥、代煎、包裝及配送服務。他解釋，由於其中一名創辦人當時長居內地，對內地的網購文化和速遞服務相當了解，於是決心將這種模式轉移到中醫行業，將煲好的中藥直接送到病人家中。

▲ 朱立城表示，受疫情影響，市民都減少外出，以致中醫求診人數下降，令其中藥生意額也有輕微下跌。（受訪者提供圖片）

▲ 朱立城所創立的中醫藥服務服務中心，透過中央藥房概念為香港中醫及診所提供配藥、代煎、包裝及配送服務。（受訪者提供圖片）

其後，中心業務不斷擴展，目前有逾百個客戶，包括不同的中醫診所和藥業集團。Eugene透露，中心現時兼營中藥零售批發、外用藥膏及膏方訂製，以及產品設計及代工服務，每年盈利約有數十萬元。

中醫師教路 防疫藥材宜忌

中醫自古以來就有許多不同的防疫方法，而中藥香囊一直都被廣泛應用，古時當有疫症發生，人們都會利用艾葉、石菖蒲等避疫。除了芳香避疫法，還有氣功抗疫和抗疫湯水等。

香港中醫藥服務中心於2月內成功售出約15,000個香包，除以往的合作中醫診所外，又以成本價出售給提供長者及健康服務的非牟利機構。早前，Eugene更與中醫診所合作，製作「午後提神茶包」，贈送予前綫醫護人員，為他們打氣。

▲ 中心早前與中醫診所合作，製作提神花茶贈送予前綫醫護人員，茶包由薄荷、菊花、檸檬草等製成。（受訪者提供圖片）

其實，早在2003年沙士時期，市面上就曾經出現搶購板藍根、白醋的風潮。而這次疫情也同樣帶起板藍根、金銀花、雙黃連等中藥的銷情。

中醫講求個體化 先辨別體質

IVE柴灣院校應用科學系高級講師、註冊中醫師關德祺表示，板藍根只適用於治療風熱感冒、病毒性感冒等熱性疾病的治療，雖有一定的抗病毒效果，但對冠狀病毒並無效用。他亦提醒，由於板藍根和金銀花藥性苦寒，並不適合脾胃虛弱、體弱虛寒人士。而「玉屏風散」則是常見阻隔風寒入侵的良方，由黃耆、防風、白朮組成，尤適用於容易患外感的人士，如屬實證或熱性體質都不宜服用。

▲ IVE（柴灣）應用科學系高級講師關德祺強調，中醫講求個體化，必須針對不同患者的特殊體質而量身訂做，建議市民在服用中藥前，應先請教醫師辨別個人體質。（受訪者提供圖片）

關醫師強調，中醫講求個體化，必須針對患者的特殊體質而度身訂做，建議市民在服用中藥防疫茶或任何中藥防疫處方前，應先請教醫師辨別個人體質，才能選用合適的藥方，真正提高抵抗免疫能力。

記者：施雯雯