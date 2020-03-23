眾安去年虧損收窄74%　仍未錄得承保利潤（第二版）

▲ 眾安首席執行官姜興。（資料圖片）

眾安保險 （06060） 受惠於投資收入大增超過2.6倍，虧損大幅收窄74%至4.5億元（人民幣，下同），惟反映承保利潤的綜合成本率仍高於100%，即集團仍未錄得承保利潤。集團數據顯示，去年承保虧損按年減少7.4%至17億元。

眾安綜合成本率雖改善7.6個百分點，但仍達113.3%。集團解釋，去年縮減了渠道費用率較高的航旅生態業務，使費用率下降15.1個百分點，但另一方面，賠付率因業務結構變改變以及消費金融行業風險上升，而增加7.5個百分點，部份抵銷了渠道費用率的改善。首席財務官鄧銳民表示，仍維持今年承保利潤平衡的目標。

疫情下健康險需求顯著增長，推動眾安首兩個月保費增長55%。首席執行官姜興表示，受到疫情刺激，不少客戶在網上購買健康險產品，使其成為保費主要增長動力來源，佔今年首兩個月保費60%，相信該業務今年繼續會有較好發展。

另外，被問到疫情對汽車保險同航旅保險業務的影響時，姜興指，業務的確受較大影響，但相信疫情過去後可得以恢復，長期仍看好這個市場。

眾安截至去年底股票及投資基金佔比由13.7%上升至23.6%，固定收益類產品佔比則跌18.8個百分點至42.4%。去年A股表現優異，推動眾安總投資收益率由2.6%大升至9.3%，投資收益達18.2億元，面對今年以來股市表現波動，鄧銳民稱會繼續保持根據市場變化，靈活調整投資結構。

（第二版：更新管理層言論）

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