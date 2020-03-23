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【新冠肺炎】留家抗疫有咩做？　免費睇歌劇遊覽博物館

環球政經 18:20 2020/03/23

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為減低染病風險，不少人大部分時間都留在家中，如果想娛樂放鬆一下，除了看Youtube、Netflix外，還可以有甚麼選擇？原來不少機構、企業均推出限時免費活動，即使安在家中亦可以免費欣賞到歌劇，甚至是遊覽博物館。

1. BroadwayHD睇歌劇

百老匯旗下的串流平台BroadwayHD推出7日免費歌劇網上睇，包括經典之作「Cats」、「The Sound of Music」及「The King and I」等。一眾歌劇愛好者，即使足不出戶亦可觀賞高質素歌劇。

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2. Amazon（亞馬遜）有聲書

另外，家長亦要照顧仍在停課的小朋友，而Amazon（亞馬遜）的有聲書則最適合不過。Amazon現時提供為全世界暫時無法上學的小朋友免費開放有聲書，內容覆蓋學齡前到經典文學，無需下載app無需登錄無廣告，並有英文、德文、法文，西班牙文，意大利文及日文六種語言。

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3. 劍橋大學700本書籍

最近，劍橋大學出版社在綫上開放大量教科書，包括劍橋電子期刊和電子圖書數據庫（Cambridge Core）提供超過700本教科書，涵蓋21個專業學科教材。在科學電腦相關的專業方面，平台一共提供25本相關知識的教科書，包括機器學習、數據科學、網絡、程式語言等，免費提供綫上閱讀將會開放至今年5月底。

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4. 免費遊覽博物館

巴黎、德國、英國、美國、南韓等合共17個博物館現提供免費網上睇，包括羅浮宮、大英博物館、所羅門・古根漢美術館等。通過虛擬遊覽，人人也可以在互聯網上參觀博物館，即使有外遊限制仍可觀賞不同作品。

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武漢肺炎 博物館 肺炎 新冠肺炎 疫情

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