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【全球大流行】IBM超級電腦找出77種可對抗新冠病毒的物質

金融經濟 17:30 2020/03/23

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IBM利用超級電腦抗疫，助研發疫苗及藥物。

外電報道，美國白宮科技政策辦公室宣布成立聯盟，向世界各地的研究人員提供至少16台超級計算機的訪問權限，以協助加快疫苗和藥物的研發進程，用於對抗新冠病毒疫情。有份參與項目的包括IBM、美國太空總署(NASA)等公營機構及私人企業。其中，IBM旗下超級電腦Summit已成功找出77種有望對抗新冠病毒的物質。

Regeneron研製新冠預防及治療藥 料夏季開始大規模臨床測試

【全球大流行】貨幣財政政策失效之際　疫苗成唯一救市希望？

參與合作的包括IBM、Alphabet 旗下的Google Cloud、亞馬遜、微軟等多家企業，以及包括能源部旗下的國家實驗室、美國太空總署(NASA)、麻省理工學院、美國國家科學基金會(National Science Foundation)等各大機構

世界排名第一、IBM旗下超級電腦Summit，已運用其強大運算能力，對逾8000種化合物進行模擬運算，從中找出77種有望阻止新冠病毒的物質。

雖然分析結果距離研發出人人能用的藥物還有很長一段距離，也不能保證臨床表現，但確實為生產最有效的武漢肺炎藥物、疫苗提供相當重要的研究基礎。

相關文章︰【美國救市】美國財長姆欽︰擬推4萬億美元企業貸款計劃

 

 

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