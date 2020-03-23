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【5G手機】中興AXON 11 5G售2698元起 號稱全球最薄5G手機

金融經濟 19:27 2020/03/23

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AXON 11 5G有3個類型，售價介乎2698元至3398元。

踏入5G年，各電訊商及企業接連推出5G手機及5G計劃。中興通訊 （00763） 今日發布旗下第三款國行5G手機中興AXON 11 5G，售價由2698元（人民幣，下同）起，機身為滑板形設計，重168g，機身厚度7.9mm，官方指AXON 11 5G是目前市面上最輕的5G手機。

AXON 11 5G有3個類型，售價介乎2698元至3398元，分別為6GB+128GB，售價為2698元、8GB+128GB，售價為2998元，以及6GB+256GB，售價為3398元。

核心配置上，中興的AXON 11 5G搭載高通驍龍765G移動平台，電池容量為4000mAh，支持18W快充，支持AI面部識別，後置6400萬高清主攝+800萬超廣角+200萬微距+200萬景深四攝。

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責任編輯：趙偉津

 

香港股票 5G股 電訊 電訊商 5G 中興通訊（深：000063） 中興通訊（00763）

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