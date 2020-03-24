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港股風高浪急 多少藍籌跌破回海嘯價？

金融經濟 07:30 2020/03/24

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受累新型肺炎疫情拖累，港股跟隨環球股市急挫，大市再失守22000水平。 目前大市波動及市場恐慌情緒已達至2008年金融海嘯時期的水平，而多隻藍籌已率先回到海嘯價。

受美股急挫的拖累，港股近日波動加劇，並步入熊市。恒指上周四曾低見21139點，而周一亦低見21659點，恒指一再試穿22000水平，令市場憂慮港股失短期支持。

相關文章：港股倘失守二萬一關 要跌至哪個支持位？

目前大市的波動已達2008年海嘯的級數，在點數上，恒指於2008年受金融海嘯衝擊，於2008年10月低見10676點，現時恒指約為21700點水平，仍即較海嘯時高約1倍。不過，經過一輪調整為，多個隻藍籌股已率先回到2008年海嘯價。

「兩桶油」聯通國壽 重回海嘯價

近期油價重挫至20美元水平， 藍籌中「兩桶油」中石油 （00857） 及中石化 （00386） 已率先回到海嘯時水平，其中石油現時更較2008年低位低4成。 聯通 （00762） 及國壽 （02628） 亦均失守海嘯價；而中移動 （00941） 亦已接近海嘯價。

 

滙豐亦跌穿2008年底位

至於滙豐 （00005） ，金融海嘯的低價為2009年3月的33元，不過於2008年港股見底時，滙豐的低位為72.4元，即滙豐現價已低於08年首浪海嘯價。

港股現時失短期支持，倘大市續弱，或令更多藍籌股重回海嘯價。目前電能 （00006） 、恒隆地產 （00101） 及太古 （00019） 較海嘯亦僅高1成。

多隻藍籌重回海嘯價，令投資者撈底的意欲增，雖然股份價跌令股息率上升，增加股價支持力，不過目前疫情仍續升溫，對環球經濟的衝擊的程度仍難料。盡管恒指現價市帳率（PB）跌穿1倍重到回海嘯水平，惟現時撈底或言之尚早。

責任編輯：錢家鋒

恒隆地產（00101） 滙豐控股（00005） 市帳率 香港股票
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