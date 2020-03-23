【英國疫情】增近700宗 政府指向前綫提供裝備有挑戰

▲ 英國的新冠肺炎疫情嚴峻，急增近700宗新冠肺炎確診病例，累計增至逾5600人確診。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，急增近700宗新冠肺炎確診病例，累計增至逾5600人確診。英國國民保健服務（NHS）的前綫醫護指防護裝備不足，工作時面臨風險。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）承認，在為英國NHS前綫人員提供防護設備方面存在挑戰。

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英國截至當地周二（22日）早上，再新增665人確診，累計有5683人確診，其中281人死亡。死亡患者的年齡介乎18歲至102歲，橫跨多個年齡層次。

夏國賢接受英國廣播公司（BBC）訪問時承認，政府為NHS前綫醫護提供防護裝備方面存在挑戰，但他決心面對上述挑戰。夏國賢指政府非常認真對待問題，周末已購買100萬個口罩，本周起由陸軍協助分發。

夏國賢更指自上週以來，已安排將包括口罩在内的數百萬件物資，運送給全國各地的NHS工作人員。

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自英國疫情爆發以來，英國的確診病例不斷上升。即使英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾強調擁有充足的防護裝備庫存，但仍未能釋除醫護人員憂慮。

BBC上周引述游說團體the Doctors' Association的代表Samantha Batt-Rawden指，有不少醫生表示由於防護裝備的庫存耗盡或物資過期，他們無法取得裝備工作，更憂慮會增加工作期間感染病毒的機會，並傳播給患者。

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▲ 英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾強調擁有充足的防護裝備庫存。