【東京奧運】日本政府同意奧運延期至明年　料損失高達493億港元（更新版）

▲ 東京奧運若因新冠肺炎延期或取消，顧客則不應獲得退款。（東京奧運網站圖片）

新冠肺炎疫情蔓延未止，東京奧運能否如期舉行成為不少人的關注焦點。加拿大、澳洲已先後表態，將不會派隊參加2020東京奧運；而日本首相安倍晉三亦承認考慮「延期舉行」。如果東京奧運延期或取消，將會造成多大的損失？已購買門票的民眾又可如何處理？



【３月24日 21:20更新】

日本首相安倍晉三表示，已向國際奧委會提議押後東京奧運1年，並在明年夏季前舉行東京奧運。

【17:50更新】

據共同社報道，日本政府基本決定將於近期通知國際奧委會，若奧委會決定延期舉行東京奧運會和殘奧會，日本政府將予以同意。

會有其他國家跟隊嗎？

日本首相安倍晉三己在今日的參議院預算委員會上表示，目前不得不考慮延期舉行東京奧運。不過，他亦指：「中止並非選項。」加拿大、澳洲已先後表明不會參興奧運，又呼籲奧委會延期一年，未來會否有其他國家跟隨，值得關注。

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損失高達7000億日元

據日本媒體報道，有日本民間組織估計，若東京奧運延期，或造成6000億至7000億日元（約420億至493億港元）的日本國內經濟損失。日本年內的GDP亦將大幅下滑。

其中之一的學者，第一生命經濟研究所首席經濟學家永浜利廣套用近年來夏季奧運舉辦國的經濟成長率後預估，如果東京奧運延期或取消，2020年日本GDP將減少1.7萬億日元（約1197億港元），如果加上各種拉動效應，將損失3.2萬億日元（約2254億港元）左右。

▲ 奧運聖火日前已從希臘以專機運抵日本。（東京奧運網站圖片）

門票或不獲退款

若然東京奧運終告延期或取消，已購買門票的民眾可獲退款嗎？答案是不能。根據東京奧組委訂立的觀賽門票條款及細則中列明：「如本法人未能履行東京2020門票規定的義務，並由於不可抗力造成的原因造成，本法人將不對此無法履行義務負責。」

當中，不可抗力的原因包括自然災害、出入境限制、天氣、公共衛生緊急事件等法人無法控制的任何原因；而新冠肺炎正正是公共衛生緊急事件。換言之，東京奧運若因新冠肺炎延期或取消，顧客則不應獲得退款。

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東京奧運有超過700項賽事的門票，由去年5月起在日本國內發售，6月起供海外人士夠透過所在國家或地區的指定票務經銷商購票，原定5月中再作全球發售。

責任編輯：葉泳珊