【印度疫情】總理莫迪指民眾輕視封城 促留家自救

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，印度疫情持續惡化，孟買等4座城封鎖，新德里則宣布關閉餐廳、購物中心和商店，餐廳只准外賣服務。印度總理莫迪（Narendra Modi）指民眾輕視封城，應該為了自己和家人而留在家中。

印度總理莫迪周一（23日）敦促人們留在家中並自救。他稱，許多印度人沒有認真對待封鎖。為了自己和家人的安全，應認真按照政府指示進行。

印度首都的街道基本上空無一人，辦公大樓均被封鎖。印度累計出現415例冠狀病毒病例和7例死亡，但衛生專家警告，疫情將擴大，公共衛生系統不堪重負而崩潰的可能性高。

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印度首都人口超過1800萬人，封鎖將持續到本月底。當局在數個省份禁止舉行五人以上的聚會，並警告對違反禁令的人採取法律行動。

在金融中心孟買，郊區火車被暫停使用，這些火車通常每天運送800萬人。巴士服務僅限於提供基本服務，運送醫療人員除外。孟買報紙也暫停印刷。

德里肉類店舖老闆尼扎姆（Muhammed Nizam）稱供應下降，他不得不提高價格。雞肉價格早前下跌，因為民眾擔心病毒會通過雞傳播而停止購買。他稱：「但是現在我已經沒有雞了，所有東西都賣光。」

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責任編輯：曾子龍

