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【電子手帶隔離】家族遊長洲惹播毒疑雲　一文看清如何分辨！

科技 16:59 2020/03/23

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今（23日）再有網民於不同Facebook群組包括：香港突發事故報料區，分享一家四口疑似戴上電子手帶遊長洲的圖片，惹社區播毒疑雲。然而長洲鄉事委員會在事後回應屬是一場誤會，公眾究竟可如何分辨哪些才是隔離電子手帶？

港府日前宣布，所有抵港人士需要接受14天強制家居檢疫，利用電子手帶監察被檢疫人士所在位置。繼網上日前流傳有檢疫人士佩戴電子手帶外出，並在Instagram的Story上打卡等掀起恐慌。今（23日）再有網民於不同Facebook群組包括：香港突發事故報料區，分享一家四口疑似戴上電子手帶遊長洲的圖片，惹社區播毒疑雲。然而長洲鄉事委員會在事後回應屬是一場誤會，那一家四口並非接受隔離檢疫者，而手帶僅為主題營區「西園」的識別手帶。公眾究竟可如何分辨哪些才是隔離電子手帶？

日前所有由海外入境、要接受家居檢疫人士，抵港後獲發手帶，藍色監察手帶，手帶上會明確顯示二維碼。

 

有自稱為相中人用戶附上圖片澄清，該手帶為長洲西園露營場手帶。（Facebook截圖）

長洲鄉事委員會在事後回應屬是一場誤會，那一家四口並非接受隔離檢疫者，手帶僅為主題營區「西園」的識別手帶。（Facebook截圖）

藍色監察手帶是技術經改良的新手帶，較二月推出電子追蹤手環輕巧易戴，同樣配合應用程式使用。

港府自二月推出電子追蹤手環，讓曾經前往湖北省、須進行家居檢疫的香港居民。（本報圖片）

手帶會配合名為「居安抗疫」手機應用程式使用。

手帶會配合名為「居安抗疫」手機應用程式使用，程式會分析及偵查手帶與身邊大氣電波、WIFI、GPS等訊號之間的距離變化，監察受強制檢疫者有否擅離處所。

>>>【新冠肺炎】港府發6,000條檢疫電子手帶　無法啟動等於無用?

>>>【新冠肺炎】14天內曾到湖北港人　須家居檢疫並戴電子追蹤手環

雖然政府能透過手機程式要求當事人掃瞄手帶上的QR Code，確保檢疫者在家中。惟目前仍存有漏洞如剪斷手帶交家人代掃手帶二維碼等。當局昨（22日）就表示已截獲五名擅自離開居所的家居檢疫者，並考慮作出檢控。其中兩人更除去或剪斷監察手帶。

擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，最高可判監禁六個月及罰款25,000元。衞生署與警方正積極蒐集更多證據，供律政司考慮提出檢控。

此外，政府資訊科技總監辦公室表於上周五（20日）表示，所有在當日中午前經香港國際機場入境人士已獲發電話短訊，啟動居安抗疫流動應用程式。接受檢疫人士如仍未收到短訊，或就應用程式有任何疑問，可致電5394 3150查詢。

責任編輯：張寶燕

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