【藍籌業績】聯通去年多賺11% 今年5G投資350億元（第二版）

▲ 聯通公佈去年業績，收入按年持平，純利按年升11%。

中國聯通 （00762） 公佈去年業績，收入錄得2905億元（人民幣，下同），按年持平。EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）增長11%至944億元，純利增長11%至113億元。聯通派末期息每股0.148元人民幣，按年增加1成，以今日收市價4.08港元計算，股息率約3.9厘。

聯通又指，去年與中電信 （00728） 簽署合作協議，目前雙方已累計開通共享5G基站5萬個，共同節省投資成本約100億元。 聯通可用5G基站規模超過6萬個，支撐5G服務從試驗初步邁向商用。

董事長王曉初在業績會表示，新冠肺炎疫情爆發以來，人員、物資流動受阻，令5G工程延誤約4周時間，但3月以來情況已逐步好轉。他又指，目標在第三季度完成今年5G建設目標，與中電信（00728）共建25萬新基站。

聯通今年資本開支計劃為700億元，當中含350億元5G資本開支，包括5G接入網設備、核心網、傳輸配套、業務平台、計費改造等。王曉初透露，與中電信合作可令雙方各自在5G的投資減少40%，今年5G獲客目標為5000萬。

首兩個月用戶數下滑

今年首兩個月內地主要營運商用戶數均罕見下滑，聯通移動出帳用戶淨減778萬戶。王曉初解釋，主要因疫情爆發以來不少雙卡用戶放棄其中一張電話卡的使用，但實際用戶數並沒有下滑。他續指，進入3月以來，情況已較穩定。

王曉初續指，去年集團移動業務進入陣痛期，但相信業務已逐漸復甦。聯通去年移動服務收入為1,564億元，按年下降5.3%，降幅較首三季度逐步趨緩。移動出賬用戶淨增344萬戶，總數達到3.18億戶；其中4G用戶淨增3,384萬戶， 總數達到2.54億戶，佔移動出賬用戶比例達到80%，按年提升10個百分點，移動用戶結構持續改善。

（第二版新增管理層評論）

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