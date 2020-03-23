有老友說，上周日美國聯儲局大幅減息1厘，應該是一個絕頂利好的消息，為何美股大幅下跌2,997點，超過10%。美國那邊的分析員，沒有人可以解答，唯有說受程式賣盤所累，如果減0.5厘，程式會歸納為利好消息，就算不建議買入亦不會建議沽貨。



但如果減1厘，程式反而不建議買入而建議沽貨，造成美股大跌原因，就算轉回人手操作，情況也是一樣。因為程式是由人類輸入，所以，筆者並不認同美股大跌是受程式所累，或者這只是分析員的藉口。

筆者雖然不同意美股大跌是受程式所累，但沒有一個正確答案之前，筆者同意美股下跌是受到聯儲局大幅減息所累，情況好像某人去買樓，如果業主減少少價，買家會很開心，因為即使是樓價2%，已經是很多錢。但如果業主大幅減價，反而會嚇窒了買家，以為打算買的單位有甚麼問題，或者買樓的業主收到風，有一些不利持貨業主的政策出台。而且業主減幅愈大，買家愈驚。所以即使業主非常急切要賣樓，甚至買家極力要求，都不可以大幅減價，否則買家有可能即時縮沙。所以即使要減價，減少少就夠，減得多反而會壞了大事。



老友又問，如果賣樓，買家猶豫不決，如何令買家追價買樓，這個簡單，只要頻密加價，每次不要加太多，只加了1%至2%，如果買家是有心買樓，很多時加到第三次，買家就會向業主表示，如果回復原價，他就會買，或者加少少都可以。所以減價並不是一個好的促銷方法，很多時不及加價那麼好。

老友又有問題，他說最近推出的新樓盤銷售成績不俗，但全部都是減價而非加價促銷，與筆者所講的不同，老實說，做買賣不能一本通書睇到老，加價促銷都要睇環境而定。如果有競爭對手仍然不減反加，想賣都難。所以近日新樓盤要減價而非加價賣樓，理由不但有很多競爭對手，而且競爭對手又有很多樓，若不減價，就會變成替競爭對手枱價。



本文節錄於648期《iMoney Wealth》鑑古知今。