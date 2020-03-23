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【口罩供應】PASION口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售

商業 16:48 2020/03/23

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PASION口罩將於3月底4月初推出，透過零售商發售，已通過SGS測試。（明輝國際提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，吸引本港不少公司加入生產口罩應付需求。明輝國際控股副總裁及執行董事程俊華表示，旗下品牌PASION主要生產消毒及個人護理用品，因應疫情亦推出口罩。PASION口罩將於3月底4月初推出，透過零售商發售，由於最終售價由零售商決定，現階段仍有待確定，但希望每盒50個不超過120元。

＞＞【港產口罩】港產尚芳口罩　5月起月產80萬個口罩

程俊華解釋，公司一向經營B2B（Business to Business）生意，對B2C（Business to Consumer）的銷售渠道不太熟悉，因此正與零售商洽談，透過百貨公司及網購平台發售。酒店及企業則可透過公司的銷售部聯繫。

售賣給酒店及企業的口罩，外盒採用明輝酒店版的設計，與零售版不同。（明輝國際提供圖片）

他指，廠房位於屯門工業區的無塵潔淨車間，有一條生產線，可日產4至5萬個口罩，計劃一個月後再增加一條生產線，目前口罩已通過SGS測試。首批有2000盒作零售，另派發2000套給有需要人士，每套5個口罩及消毒搓手液。

現時兒童口罩需求增，程亦指，現時主要生產成人口罩，但預計4月可將機器轉換為生產兒童口罩。口罩材料來自內地，暫時供應穩定，預計足夠生產到5至6月。

明輝國際控股副總裁及執行董事程俊華（右）。（陳國峰攝）

＞＞【口罩供應】Oxyair 23日開始首輪登記　第一輪抽2萬位幸運兒

他補充，早前派搓手液時，有見長者無口罩不敢出街，故希望研發香港品牌的口罩，供香港人使用，為此已籌備了兩個月。除了香港，公司本身於深圳有廠房，故內地亦設口罩生產線，部分供應內地，部分供港。

口罩資料：
1）BFE+PFE ≥ 95%
2）已通過SGS測試
3）獨立包裝
4）成人尺寸：17.5cm x 9.5cm

記者：朱悅瀅

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