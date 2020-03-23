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【美國疫情】巨型救市方案國會卡關 民主黨斥太益巨企

環球社會熱點 16:33 2020/03/23

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美國的巨型救市方案在國會卡關，參議院民主黨人認為太益巨企，忽視平民，否決方案。

美國的經濟刺激方案在國會遇挫，事後民主共和兩黨互相指責，反對方案的民主黨不滿措施太向企業傾斜，對平民幫助不足，共和黨則指責民主黨阻礙對抗新冠肺炎疫情的援助，打擊金融市場。

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該份由共和黨草擬的刺激方案，措施包括授權財政部調撥5000億美元，其中750億美元，將用於挽救航空業，波音（Boeing，美：BA）、聯合航空（United Airlines）等航空公司將會受惠。

另外4250億美元，則用於聯儲局身上，由局方透過各種工具，助金融機構向企業及地方政府借貸。救市方案遭到民主黨強烈反對，認為對平民保護不足，民主黨促擴大失業保險及加強援助醫院及地方政府。

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舒默：方案讓企業不用負責任

民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）直言，共和黨的的刺激方案「對巨企非常有利，但遺下所有其他人（great for giant corporations and leave everyone else behind）」， 參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則斥拯救方案，讓企業不用負責任。

方案被否決後，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）隨即提出在當地周一早上再投票，但被舒默否決。麥康奈爾怒斥民主黨鲁莽，阻礙對抗疫症，令金融市場進一步受挫。

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援助計劃遇挫消息累金融市場動盪，道期場外一度跌停。相關談判仍在進行，惟有白宮官員透露，多項分歧仍未解決，有民主黨議員稱，不會因金融市場的波動，倉卒通過一份民主黨不接受的協議。

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記者：林建忠

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