【美國疫情】巨型救市方案國會卡關 民主黨斥太益巨企

▲ 美國的巨型救市方案在國會卡關,參議院民主黨人認為太益巨企,忽視平民,否決方案。

美國的經濟刺激方案在國會遇挫,事後民主共和兩黨互相指責,反對方案的民主黨不滿措施太向企業傾斜,對平民幫助不足,共和黨則指責民主黨阻礙對抗新冠肺炎疫情的援助,打擊金融市場。

該份由共和黨草擬的刺激方案,措施包括授權財政部調撥5000億美元,其中750億美元,將用於挽救航空業,波音(Boeing,美:BA)、聯合航空(United Airlines)等航空公司將會受惠。

另外4250億美元,則用於聯儲局身上,由局方透過各種工具,助金融機構向企業及地方政府借貸。救市方案遭到民主黨強烈反對,認為對平民保護不足,民主黨促擴大失業保險及加強援助醫院及地方政府。

舒默:方案讓企業不用負責任

民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)直言,共和黨的的刺激方案「對巨企非常有利,但遺下所有其他人(great for giant corporations and leave everyone else behind)」, 參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)則斥拯救方案,讓企業不用負責任。

方案被否決後,參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)隨即提出在當地周一早上再投票,但被舒默否決。麥康奈爾怒斥民主黨鲁莽,阻礙對抗疫症,令金融市場進一步受挫。

援助計劃遇挫消息累金融市場動盪,道期場外一度跌停。相關談判仍在進行,惟有白宮官員透露,多項分歧仍未解決,有民主黨議員稱,不會因金融市場的波動,倉卒通過一份民主黨不接受的協議。

記者:林建忠