  • 23°C
香港時間 : 2020326日 (四) 20:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【澳洲疫情】一刀切關酒吧餐廳 總理暗斥民眾不自律

環球社會熱點 19:35 2020/03/26

分享：

新冠肺炎疫情持續，英國及澳洲相繼下令關閉酒吧、餐廳等娛樂場所。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診病例持續增加，香港特區政府宣布，擬透過修訂法律，要求全港8,600間領有酒牌的酒吧及食肆，暫時停止售賣和供應酒類飲品。而在英國，英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前則決定「一刀切」，下令關閉全英國的酒吧等餐飲娛樂場所。澳洲亦在周一起關閉酒吧、賭場等設施。

英國的新措施要求酒吧、餐廳、戲院、健身室等餐飲娛樂場所需要關閉，但餐廳外賣服務可維持正常。

聯儲局官員：美國失業率或升至30% 超越經濟大蕭條

【美國疫情】參議員首確診 特朗普慰問提「中國病毒」

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）形容，措施會對英國業界造成巨大影響，為避免員工因此遭到解僱，政府會負擔員工80%薪金，上限每個月2,500英鎊（約22,675港元）。

而在澳洲，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布，周一中午起全國酒吧、賭場、戲院等設施全面關閉。莫里森指，由於部份澳洲人沒有根據指引保持社交距離，因此要採取嚴厲措施，這些措施會實施半年。

【東京奧運】加拿大表態不會參加奧運 除非延期一年

【新西蘭鎖國】將鎖國1個月 升至最高警戒級別

莫里森形容，保持社交距離是非常重要、極度嚴肅的事，促民眾不能對此漫不經心，又指保持社交距離是抗疫的最重要武器，呼籲民眾履行責任。

在德國，德國防疫措施亦升級，宣布除家人及室友外，公共場所禁2人以上聚在一起、禁止宴會，餐廳只准做外賣服務。

相關文章

【美國疫情】參議員首確診 特朗普慰問提「中國病毒」
2020/03/23
【美國疫情】參議員首確診 特朗普慰問提「中國病毒」
【東京奧運】加拿大表態不會參加奧運 除非延期一年
2020/03/23
【東京奧運】加拿大表態不會參加奧運 除非延期一年
【新西蘭鎖國】將鎖國1個月 升至最高警戒級別
2020/03/23
【新西蘭鎖國】將鎖國1個月 升至最高警戒級別
【東京奧運】安倍接受現實 首度稱延遲是選項之一
2020/03/23
【東京奧運】安倍接受現實 首度稱延遲是選項之一
【德國疫情】德國禁2人以上聚會 餐廳只做外賣
2020/03/23
【德國疫情】德國禁2人以上聚會 餐廳只做外賣
疫情 傳染病 約翰遜 外賣 香港 英國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【英國疫情】全國餐飲娛樂場所全關 推薪金保障計劃

下一篇文章

【美國疫情】2萬億救市方案 被救企業料禁回購股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡超中國 僅次意大利7500
【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡超中國 僅次意大利7500
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情分佈圖】死亡破千 確診或2日後全球最多
【美國疫情分佈圖】死亡破千 確診或2日後全球最多
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間20:00）
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫