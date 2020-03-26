【澳洲疫情】一刀切關酒吧餐廳 總理暗斥民眾不自律

▲ 新冠肺炎疫情持續，英國及澳洲相繼下令關閉酒吧、餐廳等娛樂場所。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診病例持續增加，香港特區政府宣布，擬透過修訂法律，要求全港8,600間領有酒牌的酒吧及食肆，暫時停止售賣和供應酒類飲品。而在英國，英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前則決定「一刀切」，下令關閉全英國的酒吧等餐飲娛樂場所。澳洲亦在周一起關閉酒吧、賭場等設施。

英國的新措施要求酒吧、餐廳、戲院、健身室等餐飲娛樂場所需要關閉，但餐廳外賣服務可維持正常。

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英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）形容，措施會對英國業界造成巨大影響，為避免員工因此遭到解僱，政府會負擔員工80%薪金，上限每個月2,500英鎊（約22,675港元）。

而在澳洲，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布，周一中午起全國酒吧、賭場、戲院等設施全面關閉。莫里森指，由於部份澳洲人沒有根據指引保持社交距離，因此要採取嚴厲措施，這些措施會實施半年。

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莫里森形容，保持社交距離是非常重要、極度嚴肅的事，促民眾不能對此漫不經心，又指保持社交距離是抗疫的最重要武器，呼籲民眾履行責任。

在德國，德國防疫措施亦升級，宣布除家人及室友外，公共場所禁2人以上聚在一起、禁止宴會，餐廳只准做外賣服務。