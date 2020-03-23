投委會：逾半港人預留6個月應急錢　在職青年債務管理有困難

▲ 投資者及理財教育委員會發布研究結果顯示，香港成年人的金融理財知識和能力比4年前有所提高，但理財行為評分下跌，籲大眾需作出改善。（資料圖片）

證監會支持的投資者及理財教育委員會（投委會）發布研究結果顯示，香港成年人的金融理財知識和能力比4年前有所提高，主要由於知識和態度均有改善，整體評分從2015年的14.4分提高至去年的14.8分；若從不同年齡層分析，準退休人士整體水平明顯改善，而在職年輕人在金錢及債務管理方面均有困難。

雖然受訪者的金融理財知識及能力有所提升，但對財務狀況的滿意程度有下跌趨勢。調查顯示僅39%受訪者滿意自己的財務狀況，較2015年的46%低，其中30歲以下的在職年輕人的滿意比例更下跌至23%，另外有48%的受訪年輕人認為，其財務狀況限制自己做重要的事情。

理財行為評分下跌 大眾需作出改善

調查又指，基於經濟不確定性，有準備可應付6個月或以上開支的應急錢的受訪者比例，上升18個百分點至55%，有財務目標的受訪者比例亦升8個百分點至60%，當中30至49歲的在職人士和準退休人士分別達82%及70%，較學生的32%及在職年輕人的53%高。

不過，值得注意的是，理財行為評分降0.2分至5.8，受訪者在實踐目標方面則見惰性，表示會留意自己的財政狀況的受訪者比例跌7個百分點至75%，僅54%表示他們積極實現財務目標，較四年前低4個百分點，顯示大眾需要作出改善的地方，例如審慎購物、準時支付賬單和緊密注意自己的財務狀況。

另外，有11%的受訪者承認從未檢閱強積金或公積金結單，20%沒有個人醫療保險的受訪者表示沒有檢討自己的保障需要，僅一半人在過去兩年選擇金融產品時，會比較來自不同金融機構的產品。

年輕一代忽略財務規劃 易因過度消費而負上債

從不同年齡層分析，年長組別的財務規劃和管理較為審慎，相反年輕一代則抱活在當下的生活態度，忽略了財務規劃，較易因過度消費而負上債務。根據調查，30%受訪者表示他們的支出曾經超出承受能力，12%承認有負債，當中在職年輕人的比例分別飆升至35%和32%。

調查顯示，在職年輕人傾向繳付信用卡賬單時只付最低還款額，27%表示過去一年曾最少一次這樣做，而在所有整體受訪者則為7%，有設定財務目標的受訪者平均數目佔總人數的60%，而在職年輕一代的佔比則低至53%。

投委會在2019年11月對1,002名香港成年人進行香港金融理財知識和能力研究，評估其在金融知識與能力的分數，評核範圍包括金融知識、理財態度及行為，是由經合組織國際金融理財教育網絡（OECD/INFE）統籌的一項國際比較研究的一部分。前次研究於2015年進行，對30個經濟體進行比較。