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樓市幾時撈底？

名人薈萃 16:46 2020/03/23

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全球股市出現大崩盤、大股災，股市一天天地跌，許多股民都在問：可以撈底了嗎？幾時見底，也有許多股民已開始撈底，可惜，愈撈愈低，「底」深不可測。

世界上的確沒有多少人能預測股災的底，能在最低位買到股票的人，絕大部分是運氣好，在低位分段入市，其中一次買中最低位。對多數人而言，樓市就沒有分段入市的機會，原因是買樓所需的資金龐大，一般人在正常的情況之下，買樓是人生中一項重大的決定，不像買股票那樣可以天天買入賣出，因此，想買樓的人就更加想知道，目前正在下跌的樓價幾時見底？

根據過往數十年的經驗與歷史數據，股市往往走在樓市之前。換言之，股市先見頂而樓市隨之，股市先見底而樓市隨之，如此說，猜樓市見底不就是很容易嗎？只要看到股市見底，就可以猜測樓市也即將見底。
問題是，股市真正見底時，我們不一定知道，我們看到股市回升，不一定是見底，也可以是短期的反彈，彈完再跌，等到我們充分肯定股市真的見底時，股市可能已經向上升了好一段日子，樓市也同樣比低位高了許多，簡單的說，想在樓市見底那一刻判斷樓市見底還是不容易的。

今日，我們經常以「沙士價」來形容2003年香港樓市最低潮的那一刻，但是，實際上那一刻的成交有多少？答案是很少很少。2003年地產商幾乎全面封盤，很少推出新樓盤應市，二手盤源也不多，而多數二手樓業主在開價前已經預期買家會還價，因此，開出的價格也往往比預期還高，就等買家還價，在樓市向下跌的時候，買賣雙方經過一輪又一輪的討價還價，最終成交價一般會低於當時的市價，也許比賣家開的價有相當的差距，於是就成了地產代理向傳媒提供的「大劈價」的新聞資料。

香港的地產商財力雄厚，樓市低迷時，地產商會選擇不開盤，上星期，會德豐開始推出日出康城的新盤接下來是嘉華國際於啟德的新盤，在會德豐（00200）推出新盤之前的好一段日子，市場沒有新盤供應，上星期會德豐開售新盤，售價與市價相若，而目前的市價在香港特區政府眼中依然是很高，是一般年輕人無法負擔的價格，簡單的說，不是「沙士價」，是高價，只因為股市低迷，對樓價也會有一定的打擊。因此，地產商就決定不急着推盤，控制供應以托價。

本文節錄於648期《iMoney Wealth》置業安居

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

欄名 : 置業安居

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