【禁酒令】25%確診個案與餐飲有關　政府禁酒後啤酒股跌5%生力啤反而突圍？

▲ 政府禁止餐飲業賣酒，啤酒股沽壓沉重。

政府因應新冠肺炎疫情大幅擴散，現時本港約有25%確診個案與酒吧、食肆及婚宴活動有關，多名確診者曾赴蘭桂坊。因此政府要求8600家領有酒牌的食肆、酒吧及會社禁止售賣酒精飲品，同時要求餐飲業自發減少婚宴等聚會，若自發無效將立法規管。消息公布後，啤酒股跌幅加劇，普遍跌約5%。

華潤啤酒 （00291） 收市跌5.2%、青島啤酒 （00168） 跌4.5%、百威亞太 （01876） 亦挫6.1%。至於香港啤酒廠生力啤 （00236） 則無成交。

香港啤酒廠生力啤無成交

生力啤早已改變策略攻家用市場，生力啤於年報指出，去年啤酒業收縮5%，其中以主流啤酒市場的影響最大。因社會動盪，消費模式從現 飲場所轉向非現飲場所。對比啤酒同業的平均值，生力啤的銷量較佳，僅錄得1%下跌。當中，現飲場所中依賴旅遊業的部分在2019年下半年銷量之下跌最為明顯。然而，此下跌被出口銷量所錄得2%的增長抵銷，使香港業務的總銷量得以保持去年的水平。

生力啤指，在本地市場，公司迅速並果斷應對市場轉變，成功提升其市場佔有率，也確保其廣泛的啤酒品牌組合能供應給不同市場。由於香港消費者轉向在家飲用啤酒，公司因此舉辦了兩期生力全市場的抽獎推廣活動。策略性的電視及網上廣告宣傳確保了消費者對推廣的認知、參與和消費。也在全年間陸續推出了一系列的禮品換領活動， 以刺激便利店的銷量。

不過，生力啤股價近日低見0.68元，創20年低位，由於2018年業績蝕損，到2019年見盈餘，不過已有4年無派息，故乏投資者問津，不過，亦基於是本地重要企業，而為市民所重視。

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