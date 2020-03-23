  • 27°C
香港時間 : 2020323日 (一) 17:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【禁止賣酒】25%確診個案與餐飲有關　政府禁酒後啤酒股跌5%生力啤反而突圍？

金融經濟 16:30 2020/03/23

分享：

政府禁止餐飲業賣酒，啤酒股沽壓沉重。

政府因應新冠肺炎疫情大幅擴散，現時本港約有25%確診個案與酒吧、食肆及婚宴活動有關，多名確診者曾赴蘭桂坊。因此政府要求8600家領有酒牌的食肆、酒吧及會社禁止售賣酒精飲品，同時要求餐飲業自發減少婚宴等聚會，若自發無效將立法規管。消息公布後，啤酒股跌幅加劇，普遍跌約5%。

華潤啤酒 （00291） 收市跌5.2%、青島啤酒 （00168） 跌4.5%、百威亞太 （01876） 亦挫6.1%。至於香港啤酒廠生力啤 （00236） 則無成交。

香港啤酒廠生力啤無成交

生力啤早已改變策略攻家用市場，生力啤於年報指出，去年啤酒業收縮5%，其中以主流啤酒市場的影響最大。因社會動盪，消費模式從現 飲場所轉向非現飲場所。對比啤酒同業的平均值，生力啤的銷量較佳，僅錄得1%下跌。當中，現飲場所中依賴旅遊業的部分在2019年下半年銷量之下跌最為明顯。然而，此下跌被出口銷量所錄得2%的增長抵銷，使香港業務的總銷量得以保持去年的水平。

生力啤指，在本地市場，公司迅速並果斷應對市場轉變，成功提升其市場佔有率，也確保其廣泛的啤酒品牌組合能供應給不同市場。由於香港消費者轉向在家飲用啤酒，公司因此舉辦了兩期生力全市場的抽獎推廣活動。策略性的電視及網上廣告宣傳確保了消費者對推廣的認知、參與和消費。也在全年間陸續推出了一系列的禮品換領活動， 以刺激便利店的銷量。

不過，生力啤股價近日低見0.68元，創20年低位，由於2018年業績蝕損，到2019年見盈餘，不過已有4年無派息，故乏投資者問津，不過，亦基於是本地重要企業，而為市民所重視。

相關文章：周三凌晨起非香港居民不准入境　曾訪海外的中澳台人士要隔離14天

香港股票 疫情 餐飲 華潤啤酒（00291） 香港生力啤酒（00236） 青島啤酒（00168） 飲品 百威亞太（01876） 啤酒 肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【熊市來臨】恒指夜期又大低水　投資界料本周再破底
【熊市來臨】恒指夜期又大低水　投資界料本周再破底
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【熊市來臨】恒生指數全日瀉1108點　恒指黑期接力再跌逾200點（不斷更新）
【熊市來臨】恒生指數全日瀉1108點　恒指黑期接力再跌逾200點（不斷更新）
恒指夜期收市大跌838點　黑期低水逾900點（不斷更新）
恒指夜期收市大跌838點　黑期低水逾900點（不斷更新）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃即日可申請　料7萬商戶受惠每家可獲8萬元資助（附申請方法）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃即日可申請　料7萬商戶受惠每家可獲8萬元資助（附申請方法）
【新加坡封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【新加坡封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）