九龍灣得寶花園租金僅9000元

疫情肆虐，樓價持續下跌，租金同樣受壓。據中原網頁顯示，本月初，九龍灣得寶花園H座中層6室，實用面積282平方呎，月租僅9,000元。不過，據中原資料顯示，目前屋苑最平叫租也要10,000元。

峻弦劈租9,500元

除了上車盤租金受壓，大單位同樣受影響。市場消息指，峻弦1座極低層A室，實用面積1,668平方呎，原叫租5.6萬元，放盤約兩個月後，獲區內客睇中，業主終減價9,500元，以每月4.65萬元租出，呎租僅27.9元。

事實上，目前私樓租金面臨多路夾擊，而樓價下跌則是其一因素。一般來說，樓價跟租金相互影響，走勢往往齊上齊落，由於樓價已見調整，加上市場普遍看淡後市，料租金同樣受壓。

租盤增多 租金料續受壓

值得留意的是，新冠肺炎肆虐，港股又接連下跌，加上失業率持續上升，市民承租能力大不如前，因此租金自然受壓。另一方面，不少業主早已供滿樓，持貨力強，面對目前市況，都不願賤賣物業，故暫時將單位「轉賣為租」，以致租盤增多，加劇租金下跌情況。

此外，今年多個新盤入伙，並集中在將軍澳、大埔或屯門等區。由於租盤供應大增，業主為求盡快租出物業，只好劈租搶客，以致住宅租金進一步受壓。舉例說，大埔白石角嘉熙最近入伙，屋苑10座高層B室，實用面積249平方呎，剛以9,500元租出，跌穿一萬元關口。