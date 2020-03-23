  • 27°C
香港時間 : 2020323日 (一) 17:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動
熱門關鍵字 : 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

九龍灣得寶花園租金僅9000元

股樓投資 16:13 2020/03/23

分享：

疫情肆虐，樓價持續下跌，租金同樣受壓。據中原網頁顯示，本月初，九龍灣得寶花園H座中層6室，實用面積282平方呎，月租僅9,000元。不過，據中原資料顯示，目前屋苑最平叫租也要10,000元。

峻弦劈租9,500元

除了上車盤租金受壓，大單位同樣受影響。市場消息指，峻弦1座極低層A室，實用面積1,668平方呎，原叫租5.6萬元，放盤約兩個月後，獲區內客睇中，業主終減價9,500元，以每月4.65萬元租出，呎租僅27.9元。

事實上，目前私樓租金面臨多路夾擊，而樓價下跌則是其一因素。一般來說，樓價跟租金相互影響，走勢往往齊上齊落，由於樓價已見調整，加上市場普遍看淡後市，料租金同樣受壓。

租盤增多　租金料續受壓

值得留意的是，新冠肺炎肆虐，港股又接連下跌，加上失業率持續上升，市民承租能力大不如前，因此租金自然受壓。另一方面，不少業主早已供滿樓，持貨力強，面對目前市況，都不願賤賣物業，故暫時將單位「轉賣為租」，以致租盤增多，加劇租金下跌情況。

此外，今年多個新盤入伙，並集中在將軍澳、大埔或屯門等區。由於租盤供應大增，業主為求盡快租出物業，只好劈租搶客，以致住宅租金進一步受壓。舉例說，大埔白石角嘉熙最近入伙，屋苑10座高層B室，實用面積249平方呎，剛以9,500元租出，跌穿一萬元關口。

撰文 : 黃卓賢

物業出租 峻弦 得寶花園

上一篇文章

【新冠肺炎】25％確診個案與飲食有關　政府計劃禁8600間食肆賣酒

下一篇文章

【新冠肺炎】美國醫用口罩「告急」　特朗普建議醫護消毒後重用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時
【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時
足不出戶種新鮮菜　港產家居智能水耕機　28天有收成
足不出戶種新鮮菜　港產家居智能水耕機　28天有收成
羅家聰：發瘟的經濟
羅家聰：發瘟的經濟
長和系主席李澤鉅：疫情對樓市影響仍未反映　未來樓價走勢視乎疫情持續多久
長和系主席李澤鉅：疫情對樓市影響仍未反映　未來樓價走勢視乎疫情持續多久
【納稅人必看】財策師林昶恆授「扣稅三寶」貼士
【納稅人必看】財策師林昶恆授「扣稅三寶」貼士
買英鎊前要考慮的因素
買英鎊前要考慮的因素