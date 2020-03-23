【全球大流行】亞洲多國鎖國封城　亞太股市再急挫

▲ 亞太股市周一再急挫，日股獨升。

新冠肺炎疫情在全球大流行，為防止疫情進一步蔓延，全球多國鎖國應對。市場對全球經濟衰退憂慮再加深，亞太區股市周一再急跌。香港政府將自周三凌晨起，禁止所有非本港居民（中澳台除外）進入香港境內，並禁止酒吧及餐飲業售賣酒類飲品，恒指午後跌幅擴大，再挫逾千點，恒指最終瀉1108點或4.9%，收報21696點。

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新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）宣布，全國將進入封鎖狀態及提升至最高警戒級別。屆時全國非必要商業活動會暫停，學校亦會停課，措施將維持1個月。新西蘭股市曾跌一成，跌幅創歷史新高。NZX 50 指數全日收跌如7.6%。MSC亞太區指數（撇除日本）跌近4%

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澳洲禁止外籍人士及非永久居留者入境後，也要求國民取消國內旅行計畫，邦迪海灘（Bondi Beach）等熱點暫停對外開放。澳洲股市今日再挫逾半成。

除了新西蘭，台灣及新加坡亦進一步加強入境限制。新加坡今日（23日）晚上11時59分起起禁止任何短期訪客入境及過境轉機。另外，台灣周二（24日）凌晨零時起，全面禁止旅客轉機。新加坡股市現挫逾7%，台灣股市亦跌近4%。

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