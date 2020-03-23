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周三凌晨起非香港居民不准入境　曾訪海外的中澳台人士要隔離14天

金融經濟 16:12 2020/03/23

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新冠肺炎在全球爆發，特首林鄭月娥宣布加強香港防疫四方面。第一，為進一步防止輸入個案，建議星期三（25日）凌晨開始，非香港居民不准入境，維期14天；但從內地、澳門及台灣入境的非香港居民，若過去14天曾到訪海外國家不准入境；香港機場停止一切轉機服務14天。至於從澳門及台灣入境人士（包括香港居民），需要像從內地入境人士般，強制家居檢疫14天。

第二，及早識別無病徵人士，從英國和其他歐洲國家，以及美國入境的人士，需要進行病毒測試，將獲派樣本瓶供自行採集深喉唾液樣用，翌日交回衛生署。

第三，嚴格打擊違反家居檢疫令人士，政府將設舉報熱線。

第四，進一步減少社交接觸。將通過修訂法律，要求全港逾8600家食肆，暫時禁止令有酒牌的酒吧及餐廳停止售賣及供應酒類飲品。同時與酒樓及餐飲業界商討減少聚會，如婚宴及慶祝活動。若成效低微，政府亦將考慮進一步立法管控酒樓及食肆的營運模式，如限制營業時間及座位數目。同時，政府要求私人會所需要馬上停止康樂體育設施、更衣室及兒童遊戲設施，如波波池。

相關文章：【新冠肺炎】政府禁止餐飲業賣酒　啤酒股普遍跌約5%

林鄭月娥指，這是一場持久戰，需要不同居民共同努力，有信心可以戰勝。她又指，酒吧、食肆禁止售賣酒精飲品，預計生意可能受到影響，除早前公佈的紓困措施外，政府亦會考慮是否推出進一步措施支持行業。

相關文章：【香港經濟】陳茂波：情況較沙士更嚴峻　失業率短期將繼續上升

疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 香港 台灣 澳門 林鄭月娥 機場

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