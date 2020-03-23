新冠肺炎社區大爆發風險增　新盤銷售率跌　二手市場交投卻急升

本港新冠肺炎確診個案再增加，社區出現大爆發風險，惟樓市氣氛未有明顯轉差，剛過去的周末，新盤市場錄約110宗成交，而二手市場交投量更反彈，顯示買家仍把握機會趁低入市。

剛過去的周六、日（21日至22日）一手市場成交主要來自將軍澳日出康城OCEAN MARINI，該盤於上周六進行次輪銷售102伙，當天即日只賣出68伙，佔推出伙數66.7%，及至周日再沽出一伙，較項目前一個周六（14日）首輪即日沽出約90%單位，銷情明顯遜色。OCEAN MARINI自本月中推售以來，累積售出261伙，佔已推出的310伙近85%，套現近22.5億元。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行OCEAN MARINI的買家以購入兩房或以下細單位為主，他指受上周疫情全球蔓延及股市大幅波動影響，部分準買家選擇在家避疫，令買家出席率稍見減少。但於負利率下，物業市場除了起保值作用，在疫情下更起了保護作用，部份已移居海外客戶，皆於近日回流香港購入單位作保護防線。相信疫情過後，物業市場將更為活躍。現時三月份約錄600多宗一手，陳永傑預料全月可錄得1,000宗一手成交。



受OCEAN MARINI推出帶動，新盤市場周末錄約110宗成交，相對前一個周末的268宗，下跌約59%。多個新盤亦於過去周末推售餘貨，其中中國海外（00688）大埔天鑽於期內沽出8伙，屬成交量第二多的新盤。而長實（01113）旗下深水埗愛海頌於期內也錄得3宗成交。至於由嘉華（00173）發展的白石角嘉熙，及宏安地產（01243）與旭輝控股（00884）發展的油塘曦臺，也於周六、日各沽出2伙。



二手方面卻大幅反彈，據中原地產數據，十大屋苑於上周末錄得17宗成交，較前一個周末錄得的8宗大幅上升113%，成交量重上雙位數，不過仍有兩個屋苑錄零成交包括太古城及麗港城。中原地產陳永傑表示，本港新型肺炎疫情持續蔓延，加上環球股票市場大幅波動，令部份買家入市態度較為審慎，不過市場上剛性需求持續高企，低息環境預期亦會持續，疫情期間買賣雙方於做好防禦措施下亦會趁週末出動睇樓，現時普遍業主願提供約5%以內議價空間，部份買家怕未來有機會收窄議幅，錯失入市筍盤機會，亦會加快入市步伐。



據美聯物業的數字，剛過去週末10大藍籌屋苑錄得17宗買賣成交，較上週末約10宗上升約70%，連續第6個週末錄得雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，股市持續波動，加上全球疫情，令後市添變數，但二手業主減價，亦令剛需用家趁機會入市。加上低息環境預期持續，令供樓負擔減少，有利樓市，而且發展商加快推盤步伐，帶動樓市氣氛，部分用家尋寶，入市買「磚頭」保值。然而，隨著不少筍盤被消化，以及後市仍有不明朗因素影響，短期二手交投料反覆。



多個藍籌屋苑受買家追捧，如康怡花園3月至今錄得11宗成交，中原地產首席分區經理楊文傑表示，康怡花園於上周末錄得2宗成交，平均實用呎價18,016元。新近成交單位為康怡花園P座中層15室，實用面積461平方呎，以868萬元將單位易手，折合平均實用呎價18,829元。此外，美孚新邨本月交投也急升，中原地產分行經理馮健平透露，美孚新邨本月暫錄約20宗成交，平均呎價13,638元。屋苑於上週末錄2宗成交，包括百老匯街31號高層A室，實用面積696平呎，單位原先開價1,050萬元，及後減至1,000萬元，即獲三組客同時洽購，最終以960萬成交，實用呎價13,793元，屬市價成交。