【抗疫基金】零售業資助計劃　今起接受申請

政府宣布，「防疫抗疫基金」下推行的「零售業資助計劃」今日（23日）早上9時起開始接受申請。申請者須為在香港擁有固定地址及獨立營運的實體商店，須於 2020年1月1日前已經開業並於申請當時仍在營業。

有意申請者可瀏覽其為計劃專設的網上申請系統。計劃只接受商戶透過專屬系統遞交申請，而截止日期為下月12日晚上11時59分結束。是次申請並非以先到先得形式安排，而申請的審核工作會於三星期的申請期內同步展開。

是次計劃中，將為每間合資格的零售商店提供一次過8萬元資助，而零售集團或連鎖零售商店在計劃下可獲得最多港幣3百萬元的資助（即不可獲得多於38間分店的資助額）。所需資料／文件如下：

有效的商業登記證 必須為根據《商業登記條例》(香港法例第310章)並於2020年1月1日前生效及本計劃申請日仍然有效的商業登記證

如申請者持有之商業登記在2020年1月1日或以後獲續證，只需提供已續證的新證件副本。

上載商業登記的JPEG格式照片時，必須完整及清晰顯示全文件，否則可導致申請不成功。

下列四項其中兩項文件 一張2020年內的強積金供款單

一張2020年內該間申請資助商店的租金收據或最新季度差餉/地租通知書

一張2020年內該間申請資助商店的最近期公用服務(如水費/電費)賬單

一張2020年內於商店使用的電子支付終端的證明文件 (如：信用卡、八達通、EPS 易辦事、支付寶、微信支付等)例如賬單

一張能清楚顯示商店名稱及外觀的店面近照(於申請前一個月內拍攝)