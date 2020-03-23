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【阿里巴巴股價】軟銀話賣資產　阿里巴巴再失招股價

金融經濟 15:06 2020/03/23

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阿里巴巴股價繼續急挫

阿里巴巴 （09988） 於3月底在港上市已逾3個月，軟銀宣布計劃出售近4.5萬億日圓（約410億美元）資產，用來為一項2萬億日元的股票回購計劃提供資金，並削減負債。軟銀集團早於3月13日宣布5000億日元的股票回購計劃，此次是進行了追加。據阿里巴巴招股書顯示，軟銀持有發行後股本25.2%，投資界憂慮阿里成軟銀沽貨目標。

阿里巴巴午後跌12元或6.6%，報171元，全日大部份時間均低於招股價176元水平。

阿里巴巴招股書顯示，軟銀在受限於若干例外情況下，於定價日起至定價日後90日當日（包括該日）期間（「軟銀禁售期」），其在未經聯席保薦人（代表包銷商）事先書面同意下不會直接或間接提呈發售、質押、出售、訂約出售、銷售任何期權或訂約購買、購買任何期權或訂約出售、授予任何期權、權利或認股權證以購買、借出或以其他方式轉讓或處置任何股份或美國存託股，或可轉換或交換或行權為任何股分或 美國存託股的任何證券，而不論是由其目前擁有或其後收購、直接擁有（包括以託管商身份持有）或彼等根據美國證交會規則及規例實益擁有（統稱「軟銀禁售證券」）。

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香港股票 阿里巴巴－SW（09988）

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