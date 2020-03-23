【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，不少人對於新冠肺炎疫情憂心忡忡，每日都在社交網站瀏覽疫情相關資訊。惟各大社交媒體網站仍充斥著假新聞及未經證實的信息。近日網上流傳著俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在街頭釋放800隻老虎和獅子，強制民眾留在家中。印媒則直斥此為假新聞。

印媒India Today報道，Facebook專頁「幽默電視」（Humour TV）發文聲稱俄羅斯總統普京在街頭釋放800隻老虎和獅子，迫使民眾留在家中。並附上一張圖片，顯示獅子在空蕩蕩的街道上行走。同樣的假新聞在社交媒體WhatsApp上也流傳著同樣的圖片，不過加上了「突發新聞」的字樣。

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India Today指「突發新聞」字樣不屬於任何新聞頻道，它是通過網站創建，用戶可以在其中開發自己的「最新新聞」。因此，很顯然獅子在街上漫遊的景象與俄羅斯或普京毫無關係。這張照片來自2016年南非約翰內斯堡的一次電影拍攝。

Facebook和Twitter用戶分享相似的假新聞，指出普京給了俄羅斯人兩個選擇：一是在家不出門2周，二是被判入獄5年，沒有中間立場，普京已在全國各地放下800隻老虎和獅子，以驅使人們呆在家裡。

普京早前表示新型冠狀病毒在當地的傳播情況已經得到控制。他在一個政府會議上稱，即使新型冠狀病毒的風險水平很高，但當局有能力遏制疫情大規模滲透和擴散。

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責任編輯：曾子龍