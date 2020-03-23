  • 28°C
香港時間 : 2020323日 (一) 15:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【俄羅斯疫情】普京放獅子老虎上街嚇民眾留家 印媒斥假新聞 

環球社會熱點 14:58 2020/03/23

分享：

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，不少人對於新冠肺炎疫情憂心忡忡，每日都在社交網站瀏覽疫情相關資訊。惟各大社交媒體網站仍充斥著假新聞及未經證實的信息。近日網上流傳著俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在街頭釋放800隻老虎和獅子，強制民眾留在家中。印媒則直斥此為假新聞。

印媒India Today報道，Facebook專頁「幽默電視」（Humour TV）發文聲稱俄羅斯總統普京在街頭釋放800隻老虎和獅子，迫使民眾留在家中。並附上一張圖片，顯示獅子在空蕩蕩的街道上行走。同樣的假新聞在社交媒體WhatsApp上也流傳著同樣的圖片，不過加上了「突發新聞」的字樣。

【德國疫情】德國禁2人以上聚會 餐廳只做外賣

【美國疫倩】國會仍未出手助航空界 高層嗌救命 「已不能再拖」

India Today指「突發新聞」字樣不屬於任何新聞頻道，它是通過網站創建，用戶可以在其中開發自己的「最新新聞」。因此，很顯然獅子在街上漫遊的景象與俄羅斯或普京毫無關係。這張照片來自2016年南非約翰內斯堡的一次電影拍攝。

Facebook和Twitter用戶分享相似的假新聞，指出普京給了俄羅斯人兩個選擇：一是在家不出門2周，二是被判入獄5年，沒有中間立場，普京已在全國各地放下800隻老虎和獅子，以驅使人們呆在家裡。

普京早前表示新型冠狀病毒在當地的傳播情況已經得到控制。他在一個政府會議上稱，即使新型冠狀病毒的風險水平很高，但當局有能力遏制疫情大規模滲透和擴散。

【美國疫情】參議員首確診 特朗普慰問提「中國病毒」

【東京奧運】加拿大表態不會參加奧運 除非延期一年

責任編輯：曾子龍

相關文章

【東京奧運】安倍接受現實 首度稱延遲是選項之一
今日
【東京奧運】安倍接受現實 首度稱延遲是選項之一
【新西蘭鎖國】將鎖國1個月 升至最高警戒級別
今日
【新西蘭鎖國】將鎖國1個月 升至最高警戒級別
【東京奧運】加拿大表態不會參加奧運 除非延期一年
今日
【東京奧運】加拿大表態不會參加奧運 除非延期一年
【美國疫情】參議員首確診 特朗普慰問提「中國病毒」
今日
【美國疫情】參議員首確診 特朗普慰問提「中國病毒」
傳染病 疫情 假新聞 俄羅斯 肺炎 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月23日 時間15:00）

下一篇文章

【南韓疫情分佈】新增64病例 本月最低單日升幅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增
【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增
新型冠狀肺炎全球疫情（03月23日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月23日 時間15:00）
【美國疫情】特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」
【美國疫情】特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」
【美國疫情分佈圖】確診破3.5萬宗 特朗普宣布華盛頓州為「重大災區」
【美國疫情分佈圖】確診破3.5萬宗 特朗普宣布華盛頓州為「重大災區」
【日本疫情分佈圖】出入境管制擴大至美國 岡山縣失守
【日本疫情分佈圖】出入境管制擴大至美國 岡山縣失守
【美國疫情】特朗普集團恐出事 總統拒排除出手打救
【美國疫情】特朗普集團恐出事 總統拒排除出手打救