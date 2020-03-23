恒生銀行九龍城分行職員初步確診　分行暫停營業

▲ 恒生指，九龍城鈼行一職員初步確診。

恒生銀行 （00011） 發布通告，指接獲九龍城分行一名員工通知，懷疑感染冠狀病毒，其現正在醫院，初步測試呈陽性反應 ，正等待進一步檢測。恒生指，九龍城分行今天起暫時停止營業，以便徹底清潔和消毒，該分行全部員工亦已被安排留在家中自我隔離14 天。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

恒生表示，該名員工於3月首兩星期被安排在家工作，於3月17至19日回到九龍城分行上班。他在工作期間全程均佩戴口罩。他在接獲衞生署通知其為一個確診個案的緊密接觸者後，3月20日開始已進行強制檢疫。銀行會為該員工提供適切的支援及協助。為審 慎起見，銀行已立即根據衛生當局的指引，在該分行進行深層清潔及消毒，並會聯絡該員工曾提供開戶等服務的客戶。

恒生指，一向以客戶和員工的安全和健康為首要考慮，就冠狀病毒疫情，銀行已採取預防措施，暫時停止部分分行的服務。至於正在營業的分行，恒生亦已加強一系列保護措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工於工作 期間必須佩戴口罩 ，並提醒他 們要經常清潔及消毒雙手。此外，銀行會為進入分行的客戶量度體溫及提示客戶戴上口罩。