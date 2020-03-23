聯儲局官員：美國失業率或升至30% 超越經濟大蕭條

新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）更指，由於疫情導致多處實施大規模封鎖措施，預料美國第2季的失業率會升至30%，有可能超越經濟大蕭條時期的失業率。

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彭博社報道，布拉德預計美國第2季的失業率會升至30%，國内生産總值（GDP）則可能萎縮50%。美國於1933年經濟大蕭條的最嚴重時期，當時的失業率升至24.5%。如今年第2季失業率達30%，將高於經濟大蕭條時期的失業率。

布拉德表示：

美國第2季的經濟為經過計劃及組織的部份停擺，整體目標是在政府支持下，讓包括家庭、企業在內的每一方保持完整。

布拉德同時呼籲採取有力財政應對措施，以彌補第2季可能損失的2.5萬億美元（ 19.5萬億港元）收入。

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聯儲局上周重新啟動多項應對金融危機計劃，支援企業債及和貨幣市場。聯儲局亦已將利率下調至接近零利率，又承諾購入5000億美元的國債，以及2000億美元的資產抵押證券。

聯儲局上周購買其中2720億美元的國債，布拉德強調不應將其視為限制，更指目前正努力為市場盡可能提供支持，如有必要可進一步提高金額。

布拉德預計，政府的積極回應下，活動活動經歷第2季後有望反彈。他估計美國第 3 季會步入過渡期，到第 4 季及明年第 1 季或會相當強勁，更可能轉入繁榮時期。

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▲ 美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）更指，由於疫情導致多處實施大規模封鎖措施，預料美國第2季的失業率會升至30%。

責任編輯：鄭錦玲