【小米股價】海外手機出貨量料遭挫 小米跌近5%再失10元大關

▲ 中金預測全球手機出貨量會大跌，小米亦同樣受累。

中金再次 下調全球智能手機出貨預測，料包括 小米集團 （01810） 、蘋果、三星等海外出貨量佔比更高的品牌，將受到海外線下市場陷入停滯影響，面臨更大的不確定性。其中，第二季全球手機出貨量料大跌26%。小米股價再度失守10元大關，最新跌4.8%，報9.67元。

小米海外收入佔比近半

翻查小米去年第三季業績資料，小米海外市場收入為261億元人民幣，按年增長17.2%，佔總收入的48.7%。

中金公司在 3月手機行業觀察報告中 指出， 預期2020年全年全球智能手機出貨量按年下降7%，其中二季度國內、海外疫情影響疊加，全球出貨按年降幅達到2020年4個季度中最大的26%。 三季度，中國疫情影響消退、全球下滑5.9%，四季度增速轉正。

中金估計，來自海外的需求分別佔2019年中國手機品牌和零部件廠商總需求的47%/62%，海外需求的大幅下滑會直接影響產業鏈2020年第二季度及以後業績。

另外，小米旗下平價手機品牌紅米，將於周二（3月24日）下午舉行Redmi K30 Pro旗艦手機的發布會。

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